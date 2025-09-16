Tunisie: Tozeur - Réouverture imminente de deux unités touristiques

Au coeur du désert tunisien, Tozeur et Tamaghza se préparent à vibrer au rythme d'une nouvelle saison du tourisme saharien. Entre réouverture d'unités hôtelières, campagnes de nettoyage et amélioration des sites, tous les efforts convergent pour offrir aux visiteurs une expérience inoubliable, dans une région où les paysages envoûtants se mêlent à l'authenticité des traditions et à la chaleur de l'accueil.

En prévision de la nouvelle saison touristique, les travaux de réaménagement de deux unités touristiques fermées à Tozeur et à Tamaghza arrivent à leur terme, grâce à un groupe d'investisseurs.

La remise en exploitation de ces deux établissements contribuera à augmenter la capacité d'accueil globale de la région, qui connaît souvent une forte demande lors du lancement de la saison du tourisme saharien, particulièrement pendant les vacances et les festivals de fin d'année.

Les préparatifs se poursuivent activement. La délégation régionale du tourisme, en coordination avec les municipalités concernées, mène des campagnes de nettoyage financées par le Fonds de protection des zones touristiques, ainsi que l'acquisition d'équipements adaptés pour préserver l'environnement autour des pôles touristiques de Tozeur et Tamaghza.

Dans le même cadre, les équipes d'inspection touristique organisent des campagnes de contrôle et d'entretien dans les établissements hôteliers et leurs environs tout au long de la saison estivale. Des efforts parallèles sont déployés pour améliorer les pistes menant aux circuits touristiques, notamment le dégagement du sable accumulé et l'entretien des sites touristiques et archéologiques.

Il convient de rappeler que le secteur touristique a enregistré, depuis le début de l'année 2025 et jusqu'au 10 juin, une augmentation de 10 % du nombre de visiteurs et une hausse de 10,3 % des nuitées. Malgré une baisse habituelle des activités pendant cette période, ces chiffres traduisent un regain d'intérêt pour la région. Les perspectives sont prometteuses avec l'arrivée attendue, dès octobre, d'un grand nombre de touristes venant découvrir les charmes des destinations sahariennes.