Congo-Brazzaville: Les médecins recommandent trente jours de repos à Mbilia Bel

Remise de son accident, la diva reconnue comme l'une des plus grandes voix de la musique congolaise a exécuté des déhanchés prouvant sa bonne forme avant de quitter l'hôpital, l'après-midi du 14 septembre, sous bonne escorte de certains musiciens et fans.

La sortie d'hôpital de Mbilia Bel pour son domicile vient taire la rumeur sur l'urgence d'une prétendue intervention chirurgicale en Afrique du Sud. Bien plus encore, elle a donné la preuve de sa forme en exécutant son déhanché caractéristique à deux reprises s'apprêtant à quitter le Centre hospitalier universitaire de la renaissance (CHUR), ex- Maman Yemo. Ce, alors que selon les nouvelles recueillies à son hospitalisation, elle se plaignait justement de douleurs à la hanche et à sa cheville gauche résultant des chocs de l'accident.

Les minutes qui ont précédé le départ d'hôpital de Mbilia Bel ont été vécues dans une ambiance survoltée. En effet, avec Christine Bondala, alias Kissindjora dans le comité venu l'escorter, l'on n'aurait pas pu s'attendre à autre chose. Dans la vidéo réalisée à ce moment, l'on a vu une Mbilia Bel bien plus radieuse et en effervescence que lors de la visite de la ministre Yolande Elebe Ma Ndembo plus tôt. Néanmoins, déjà à cet instant, elle avait bien meilleure mine et se tenait assisses alors que les premiers clichés diffusés au début de son hospitalisation la montraient toujours alitée. Rien de mieux pour rassurer les fans.

Notons que la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, absente au moment de l'accident de La Cléopâtre, s'est dépêchée de s'enquérir personnellement de son état de santé le 14 septembre, de retour d'une mission en Fédération de Russie, comme signifié dans le communiqué émis à cette occasion. Le document a du reste tenu à préciser à cet effet : « Plus qu'un simple geste protocolaire, cette visite traduit une profonde solidarité et un respect renouvelé envers une artiste qui a tant offert à la culture congolaise et au patrimoine musical mondial ».

Affirmant que les médecins lui ont recommandé un mois de repos avant la reprise de sa vie professionnelle, l'interprète de "Beyanga" n'a pas semblé mal le prendre. Bien au contraire, elle s'est montrée enthousiaste à l'idée de cette pause devant lui permettre de se requinquer avant de se relancer sur scène.

Par ailleurs, en ce qui concerne le show de La Madeleine repoussé sine die, Mbilia Bel a rassuré que son producteur, Jules N'Sana, se chargerait de fixer les mélomanes sur la nouvelle date. Ce n'est donc que partie remise.