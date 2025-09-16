Congo-Brazzaville: Révision des listes électorales - La GAE met le cap sur Djambala

Le coordonnateur général de la Génération auto-entrepreneur (GAE), Digne Elvis Tsalissan Okombi, a lancé le 14 septembre à Djambala, chef-lieu du département des Plateaux, la deuxième phase de la campagne de sensibilisation de la population à la revision des listes électorales.

Après la première conférence des délégués du Patriarche, suivie de la distribution de la logistique à ses délégués, la GAE est actuellement en train de mener une campagne de sensibilisation des potentiels électeurs sur l'opération de révision des listes électorales. En effet, après Brazzaville (Mfilou et Kintélé) et Pointe-Noire, Digne Elvis Tsalissan Okombi et les délégués du Patriarche du département des Plateaux sont en train de faire le porte-à-porte à Djambala. Ceci en attendant de mettre le cap sur les autres localités à travers les quinze départements du pays.

Pour le coordonnateur général de GAE, cette action consiste à la mise en oeuvre des stratégies contribuant à la réussite de cette importante campagne de sensibilisation à travers, entre autres, les contacts directs dans les lieux d'affluence par les équipes et autres délégués du Patriarche. Parmi les méthodes utilisées, il y a la pédagogie des citoyens et des descentes de proximité dans les différents quartiers.

« Nous faisons du porte-à-porte et de la pédagogie en expliquant à la population que lorsqu'on ne vote pas, on se sanctionne soi-même. De ce fait, l'unique possibilité que la population dispose pour exprimer son choix, pour donner son avis, c'est le vote. Ce n'est pas seulement pour l'élection présidentielle, il y aura ensuite les législatives et les locales. Choisir ses dirigeants est un grand rôle qu'on a donné à la population », a rappelé Digne Elvis Tsalissan Okombi.

Notons qu'à l'issue de la conférence des délégués, la GAE s'était engagée à s'approprier la révision des listes électorales à travers le slogan « Un citoyen, une inscription et un nom sur la liste électorale, une carte nationale d'identité, une voix pour DSN ». Selon le coordonnateur de la dynamique GAE, cette campagne de sensibilisation ne devrait pas seulement s'arrêter au niveau des domiciles des responsables de la fédération. « Elle va de maison en maison, de porte à porte, de rue en rue et, il n'y aura pas vraiment une rue, ni une maison qui n'aura pas reçu les délégués de la campagne pour aller s'inscrire sur les listes électorales », a-t-il annoncé.

Comme partout où elle est passée, la GAE a, à travers son volet « Loboko ya Patriarche", offert des kits aux débrouillards et battants de Djambala pour entreprendre des activités génératrices de revenus. Se refusant de faire des discours, Digne Elvis Tsalissan Okombi entend se rendre prochainement à Oyo et Owando, dans la Cuvette, Ewo, dans la Cuvette-Ouest et Ouesso, dans la Sangha.