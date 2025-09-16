Congo-Brazzaville: Agriculture résiliente - Les experts débattent du nouveau mécanisme de paiement des services environnementaux

Le gouvernement a ouvert, le 15 septembre à Brazzaville, un atelier sur la contextualisation de l'outil de planification du mécanisme de paiement des services environnementaux en République du Congo. Ce projet, encore pilote, vise à promouvoir une agriculture durable et résiliente dans le pays et dans la sous-région d'Afrique centrale.

Une soixantaine de personnes issues de l'administration publique, des agences du système des Nations unies, du secteur privé et de la société civile participe à la session de formation qui se tient pendant deux jours.

Encore pilote, l'initiative se fonde sur les acquis du Projet de renforcement en bois énergie durable (Prorep). EIle se réalise avec l'appui de l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale (Cafi), et est mise en oeuvre dans les six pays d'Afrique centrale qui travaillent en partenariat avec Cafi.

Cette initiative a pour objectif de promouvoir des pratiques agricoles et forestières durables, en vue d'assurer la bonne gestion des forets d'Afrique centrale. Il est question de garantir des revenus substantiels aux producteurs et/ou agriculteurs locaux.

Pour la planification et la mise en oeuvre de ce mécanisme régional, deux outils technologiques de pointe ont été développés. Cette planification, selon des experts, est un outil clé d'aide à la décision qui permettra d'optimiser les ressources et de maximiser les impacts. Celui-ci s'appuie sur des données fiables et une série d'hypothèses qui doivent être adaptées aux contextes spécifiques des six pays du bassin du Congo, dont la République du Congo.

La mise en oeuvre de cet outil favorisera la réalisation d'une feuille de route nationale qui s'exécutera en plusieurs étapes essentielles, parmi lesquelles la contextualisation du cadre générique, en vue d'assurer à la fois une gestion efficace standardisée, en prenant en ligne de compte les spécificités et les priorités de chaque pays.

« Un cadre de mise en oeuvre standardisé a été développé, devant permettre une meilleure mobilisation des fonds, à travers des pratiques internationales, gage de crédibilité et d'attractivité du mécanisme. Dans ce cadre, une feuille de route est développée, pour assurer le déploiement des paiements pour services environnementaux au Congo. Celle-ci présente la vision nationale en la matière et assure son déploiement progressif à l'échelle nationale », a souligné Augustin Ngoliélé, attaché du conseiller du Premier ministre, en charge des mines et de la géologie, qui a présidé l'ouverture des travaux.