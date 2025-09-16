Madagascar: Danse - Michèle Ange réalise son projet grâce à la COI

Seule Malgache boursière de la COI, Michèle Ange Ralaiheilinarivony incarne l'audace. En formation à La Réunion, elle valorise la danse malgache.

À seulement quelques mois de la fin de sa formation à La Réunion, Michèle Ange Ralaiheilinarivony continue de tracer un parcours qui force le respect. Sélectionnée parmi des candidats venus de Maurice, de La Réunion et de France métropolitaine, elle est la seule Malgache à bénéficier de la bourse d'études attribuée par la COI. « C'est une grande joie, mais aussi une lourde responsabilité, car je représente seule Madagascar », confie-t-elle.

Durant six mois, elle perfectionne sa technique dans les grandes disciplines de la danse comme le classique, le contemporain, le modern' jazz, le hip-hop et autres pour décrocher un certificat international reconnu.

Artiste pluridisciplinaire

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais au-delà de l'apprentissage, l'artiste nourrit une ambition : développer ses propres créations chorégraphiques. Elle travaille notamment sur deux concepts inédits, Fola-batana et Rebobinage, qu'elle souhaite partager avec les danseurs malgaches et internationaux après son retour au pays.

Leader du collectif AngeEcho, professeure de danse et de musique, Michèle Ange a commencé à danser dès l'âge de 4 ans. Formée notamment au sein de la compagnie Rary Madagascar, elle a exploré l'improvisation, la composition et l'analyse du mouvement. Depuis 12 ans, elle transmet cette passion avec une pédagogie qui place la sensibilité artistique de l'élève au coeur du processus. « Enseigner, c'est une création en soi », aime-t-elle rappeler. Loin de se cantonner à la salle de classe, elle multiplie les expériences artistiques : résidences, spectacles, stages et même battles expérimentales où elle a récemment décroché une première place en février.

Aujourd'hui, sa démarche se situe à la croisée de la danse contemporaine et de l'expression libre. Elle puise dans l'identité, la mémoire corporelle et l'émotion pour façonner une signature singulière. Son prochain défi: une création autour de Telonohorefy qui sera présentée lors d'un festival de danse à La Réunion en novembre 2025. À travers ses projets, Michèle Ange poursuit un objectif clair : construire une danse vivante, accessible, profondément enracinée dans la culture malgache mais ouverte au monde.