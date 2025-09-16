Madagascar: Connectivité - Cinquante-trois mille passagers transportés en un an par Emirates

Emirates célèbre sa première année à Antananarivo. La compagnie renforce son partenariat avec le ministère du Tourisme pour soutenir le développement touristique de Madagascar.

En seulement douze mois d'opérations à Antananarivo, Emirates a déjà marqué un tournant dans la connectivité aérienne de Madagascar. Depuis le lancement de ses vols en septembre 2024, la compagnie a transporté plus de 53 000 passagers, dont 9 500 rien qu'en juillet 2025, un chiffre inédit pour la Grande Île. Selon les données du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, 150 757 visiteurs ont été recensés au premier semestre 2025.

« Cette première année d'opérations a été un véritable succès, marqué par une croissance continue », a souligné Oomar Ramtoola, Manager Indian Ocean Islands pour Emirates, lors d'une soirée organisée le 13 septembre à Antananarivo.

Expansion

Initialement limitée à quatre vols hebdomadaires, la desserte d'Antananarivo a rapidement évolué : un cinquième vol saisonnier a été ajouté entre décembre 2024 et janvier 2025, puis un sixième vol hebdomadaire a été instauré en avril 2025.

« Madagascar occupe une place stratégique dans notre réseau et nous sommes déterminés à accompagner son développement touristique et économique », a affirmé Ramtoola, rappelant que l'objectif est d'atteindre un million de visiteurs d'ici 2028.

Un partenariat stratégique a d'ailleurs été conclu début 2025 avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat pour intensifier la promotion de Madagascar sur les marchés internationaux. Pour marquer ce premier anniversaire, Emirates a convié ses partenaires à un dîner officiel au Golf du Rova, en présence de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa.

En parallèle, Emirates a ouvert un bureau de billetterie dédié à l'aéroport d'Antananarivo avec APG Madagascar et accompagne la montée en gamme des infrastructures aéroportuaires. L'aéroport international d'Antananarivo a d'ailleurs été sacré pour la deuxième année consécutive « meilleur aéroport africain de moins de 2 millions de passagers » par l'ACI Monde, en plus d'obtenir la certification Niveau 2 Expérience Client.