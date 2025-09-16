Madagascar: Tennis/Portrait - Tiantsoa Sarah rêve de gloire

À 19 ans, la jeune joueuse, née à Antsirabe, vient de signer sa première victoire sur le circuit WTA. Une étape décisive pour celle qui nourrit l'ambition d'intégrer rapidement le Top 100 mondial.

Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah, 19 ans, est l'un des nouveaux visages du tennis français. Née le 15 décembre 2005 à Antsirabe, elle occupe désormais la 131e place mondiale en simple, son meilleur classement atteint le 15 septembre 2025.

Son histoire débute à Montpellier, où elle s'installe à l'âge de 6 ans. Dans le quartier de la Mosson, elle découvre le tennis grâce au programme « Fête le Mur». Très vite, cette gauchère au jeu offensif impose un style fondé sur un coup droit lifté puissant et un service précis.

« C'est une joueuse assez complète qui a gagné beaucoup en maturité sur le plan mental et qui continue de progresser dans ce sens. Techniquement, elle est propre et tactiquement, elle ne manque pas d'imagination, avec des variations en vitesse et en qualité de balle », observe Dina Razafimahatratra, le plus haut gradé (niveau III) du tennis malgache.

« Je la vois arriver confortablement dans le Top 100 WTA avant la fin de l'année. Elle a déjà le niveau pour rivaliser avec des joueuses du Top 50 mondial. C'est une fierté pour moi et pour le monde du tennis malgache de la voir évoluer au plus haut niveau », poursuit-il.

L'ombre bienveillante de sa mère

Fan assumée de Rafael Nadal et admiratrice d'Iga Świątek, Tiantsoa Sarah revendique ses modèles sans chercher à les copier.

« Nadal parce qu'il est gaucher comme moi, Iga parce que c'est une championne », explique-t-elle, consciente de la route encore longue qui l'attend.

Depuis ses débuts en Europe, elle participe aux circuits juniors dès les U14, atteignant la 85e place mondiale et décrochant au passage un titre de championne de France. Dès 2022, elle s'impose une première fois à Valence (Espagne), puis confirme l'année suivante à Melilla. En double, elle s'illustre aux côtés d'Émeline Dartron, avec un titre en W75 à Saint-Gaudens.

Début 2025, elle dispute ses premiers matchs sur le circuit WTA, atteignant les quarts de finale à Rouen après des victoires sur Lucia Bronzetti et Jaqueline Cristian. En juin, elle échoue en finale du W100 de Biarritz face à Mayar Sherif, mais son entrée dans le Top 250 valide sa progression.

Le sacre de São Paulo, en septembre, lui offre son meilleur classement (131e) et ses plus gros gains en carrière, avec 36 300 dollars. « J'avais dit que je chassais un titre », confie-t-elle après coup. « Cette fois, c'est la bonne. C'est fou, je ne réalise pas encore. »

Si Tiantsoa Sarah évolue sous drapeau français, elle reste attachée à ses racines malgaches et nourrit un rêve assumé : triompher à Roland-Garros ou soulever le trophée de Wimbledon. Derrière ses performances, l'implication de sa mère demeure déterminante, elle qui « remue ciel et terre » pour accompagner le destin de sa fille.