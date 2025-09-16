Madagascar: Santé publique - L'OMS salue l'engagement de la Première dame

À travers l'association Fitia, Mialy Rajoelina s'est investie dans la promotion de la vaccination et le lancement d'une caravane médicale qui a déjà touché plus de 275 000 personnes.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a rendu hommage à la Première dame de Madagascar, Mialy Rajoelina, pour son engagement constant en faveur de la santé et du bien-être de la population, via son association Fitia.

« On peut parler de beaucoup de choses. Je ne cite que l'exemple de la lutte contre la poliomyélite », a déclaré le représentant de l'OMS à Madagascar, le professeur Laurent Musango. Ses propos ont été tenus lundi 16 septembre, lors du lancement de la 33e édition de la caravane médicale, organisée à Iavoloha.

La contribution de la Première dame dans la promotion de la vaccination a été jugée décisive contre la poliomyélite. Le ministre de la Santé publique, le professeur Zely Randriamanantany, a rappelé que son implication active a permis à Madagascar d'interrompre la propagation de la maladie.

« Cela fait vingt-deux mois qu'aucun nouveau cas n'a été signalé. Nous avons réussi cet exploit grâce à deux campagnes nationales de vaccination », a-t-il souligné.

Marraine officielle de la vaccination, Mialy Rajoelina a mobilisé les parents pour qu'ils fassent vacciner leurs enfants contre la poliomyélite et d'autres maladies évitables, contribuant à atteindre les objectifs de couverture vaccinale fixés.

La caravane médicale, un modèle exportable

Depuis 2020, l'association Fitia a lancé une caravane médicale sillonnant le pays, du Nord au Sud et d'Est en Ouest. « C'est une initiative tout à fait louable, qui s'inscrit dans une logique de proximité avec la communauté. Elle illustre non seulement une vision humaniste, mais aussi une vision inclusive de la santé », a insisté le professeur Musango, saluant cette démarche au nom de l'OMS et des partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé publique.

La caravane médicale promeut la santé de la reproduction, sensibilise à la lutte contre les maladies non transmissibles (cancers du col de l'utérus, du sein, de la prostate) et met l'accent sur la prévention des pathologies chroniques telles que le diabète ou l'hypertension. Elle dispense également des soins dentaires, un problème encore majeur dans le pays. Depuis sa première édition, plus de 275 000 personnes ont bénéficié gratuitement de ses services.

Cette initiative attire désormais l'attention à l'international. « L'année dernière, le directeur général du ministère fédéral de l'Allemagne nous a sollicités pour partager notre expertise sur la caravane médicale », a indiqué le professeur Randriamanantany.

Un investissement pour l'avenir

Pour les partenaires techniques et financiers, la santé publique demeure une priorité. « Chaque dollar dépensé dans la santé représente un investissement à long terme pour Madagascar. Ce que nous réalisons aujourd'hui, c'est du développement pour l'avenir du pays », a réaffirmé le représentant de l'OMS.

Les bailleurs internationaux ont ainsi renouvelé leur engagement à soutenir le ministère de la Santé publique dans la mise en oeuvre de ses priorités nationales.