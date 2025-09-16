Madagascar: Clinique mobile - La caravane médicale devient un hôpital ambulant

La caravane médicale reprend la route avec davantage de moyens et de spécialités. Pour sa 33e édition, elle prend une nouvelle dimension et se transforme en véritable hôpital ambulant. Des opérations de la cataracte seront réalisées dans chacune des villes-étapes. Cette édition se distingue également par l'introduction de nouvelles spécialités telles que la cardiologie, la dermatologie, la pédiatrie et la rhumatologie.

« Aujourd'hui, nous donnons un nouveau départ. Cette 33e édition sera encore plus ambitieuse : plus de spécialités, plus de moyens, plus de zones reculées atteintes. Et cette fois-ci, c'est vers la région Menabe que notre caravane se dirige, pour aller à la rencontre de la population locale, qui attend avec espoir ces soins vitaux. Elle propose douze cliniques mobiles avec des services variés et essentiels », a déclaré la Première dame, Mialy Rajoelina, lors du top départ de cette nouvelle mission médicale, hier, à Iavoloha.

Outre les nouveautés, la caravane conserve ses services habituels : dépistage et prise en charge des cancers du sein et du col de l'utérus, planification familiale, vaccination, dépistage et traitement de la malnutrition infantile, chirurgie réparatrice de la fente labiale, cures chirurgicales des hernies, ainsi que des consultations spécialisées en médecine interne, ophtalmologie, ORL, gynécologie et médecine physique.

La préparation à l'accouchement, les consultations prénatales et postnatales, accompagnées de la distribution de moustiquaires, figurent également au programme, de même que l'extraction dentaire, le dépistage du diabète et des maladies transmissibles telles que les IST/VIH, le paludisme ou encore la tuberculose. Des examens médicaux comme la radiographie, l'échographie obstétricale et le groupage sanguin sont proposés, en plus des actions de sensibilisation sur la nutrition, les comportements sains et la prise en charge des violences basées sur le genre.

Cette caravane médicale se dirige vers la région Menabe, où elle sillonnera successivement les villes d'Antsirabe, Ankazomiriotra, Mandoto, Miandrivazo, Mahabo et Morondava, du 16 au 25 septembre.