Madagascar: Protection sociale - Des enfants réinsérés à l'école

Des enfants en difficulté, souvent déscolarisés depuis plusieurs années, retrouvent progressivement le chemin de l'école grâce à un dispositif de réinsertion scolaire. Le centre Manjarisoa, implanté dans le quartier des 67 ha, offre à ces jeunes un cadre adapté à leur développement et les accompagne vers une réintégration dans les écoles publiques de la zone. Ce centre, placé sous la tutelle du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, accueille actuellement cinquante enfants.

« La mission du centre est axée sur la lutte contre le travail des enfants. Ces jeunes ne doivent plus errer dans les rues ni chercher de petits emplois, mais exercer pleinement leurs droits fondamentaux, qui sont d'apprendre, jouer, s'épanouir et vivre leur enfance », a indiqué Hanitra Fitiavana Razakaboana, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, hier, à l'occasion d'une cérémonie de remise de kits scolaires à ces enfants, organisée avec la Fondation Axian.

En partenariat avec les Fokontany, les enfants livrés à des activités précaires -- baby-sitting, transport d'eau, ramassage d'ordures, entre autres -- ou à l'errance seront identifiés et orientés vers le centre. Ils bénéficieront ainsi d'un programme complet de lutte contre l'exploitation des mineurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les adolescents âgés de plus de 15 ans profitent, pour leur part, de formations en broderie afin de préparer leur autonomie future. « Ici, les enfants apprennent non seulement à se concentrer sur leurs études, mais aussi à adopter de bonnes pratiques d'hygiène », expliquent les encadrants.

Pour favoriser leur retour durable à l'école, chaque enfant bénéficie d'une remise à niveau. Une fois prêts, ils sont intégrés dans les établissements publics environnants.

Un nouveau pas vient d'être franchi avec l'ouverture d'un centre Manjarisoa à Toamasina, fruit d'une collaboration entre le ministère et la Fondation Axian. Un ancien bureau administratif inactif a été réhabilité pour accueillir ce dispositif, où enseignants et formateurs spécialement sélectionnés accompagnent désormais les bénéficiaires.