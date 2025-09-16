Madagascar: Décentralisation - L'État veut simplifier les procédures de coopération

Le gouvernement entend faciliter les démarches permettant aux Collectivités territoriales décentralisées (CTD) de nouer des conventions de coopération avec des collectivités étrangères. D'après Naina Andriantsitohaina, ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire (MDAT), un décret visant à simplifier ces procédures est en cours de préparation.

« Le gouvernement estime qu'il est nécessaire d'alléger les démarches qui permettent aux CTD locales de collaborer avec leurs homologues étrangères. De nombreuses restrictions existantes doivent être assouplies », a indiqué le ministre, en marge d'une conférence de presse sur les Assises de la coopération décentralisée franco-malgache, au ministère des Affaires étrangères à Anosy.

Toutefois, le ministre a rappelé que ces réformes doivent s'inscrire dans le cadre de la politique extérieure de l'État. Toute initiative de coopération internationale des CTD doit être encadrée par l'État central, notamment via le ministère des Affaires étrangères, et respecter les cadres légaux existants, en particulier pour l'obtention de financements extérieurs.

Cette démarche vise à renforcer la coopération locale tout en garantissant que les CTD agissent dans le respect des orientations nationales. La simplification des procédures devrait permettre de développer plus facilement des partenariats internationaux, tout en sécurisant la conformité légale et stratégique des initiatives locales.