Madagascar: Padel/Orange MPP Tour 250 - Zarah et Prisca, reines incontestées

Ambatobe a vibré ce week-end au rythme du padel. Le Lamakoo Padel Center a accueilli, les 13 et 14 septembre, le tournoi Orange MPPTour 250, réunissant vingt-quatre équipes masculines et seize féminines. Si la compétition a tenu toutes ses promesses, la finale dames a offert le plus beau spectacle.

Les championnes en titre, Zarah Razafimahatratra et Prisca Razafimamonjy, issues du club Atema d'Antanimora, ont confirmé leur domination. Opposées au duo Lalaina et Sariaka Radilofe, elles se sont imposées en trois manches accrochées (5/7, 6/3, 6/4). Bousculées d'entrée, les favorites ont trouvé les ressources pour inverser la tendance, grâce à une complicité rodée et à une puissance physique qui a fini par user leurs adversaires.

Depuis leur premier sacre à l'Orange Master Padel 2024, Zarah et Prisca ne cessent d'affirmer leur suprématie. Leur invincibilité dure depuis plus d'un an, symbole d'une régularité rare dans ce sport en pleine ascension à Madagascar.

« Le padel est devenu une passion. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes, portées par notre club Atema. La clé de la réussite, c'est tout simplement le travail», confie Zarah, le sourire radieux après ce nouveau triomphe. Avec elles, le padel malgache a trouvé ses ambassadrices.