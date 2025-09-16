Madagascar: Mode Éthique et Durable - Une 3e édition ambitieuse et inspirante

Devenu au fil des années un rendez-vous majeur, Mode Éthique et Durable revient cette année avec une édition d'envergure, soutenue par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et l'Institut français dans le cadre de la stratégie pour l'exportation des industries culturelles et créatives à l'international.

Il s'agit bien sûr d'une approche de la mode qui prend en compte à la fois l'impact social, environnemental et économique de la production textile, étant donné que Mode Éthique et Durable cherche à être responsable, respectueuse des personnes et de la planète, contrairement à la fast fashion qui privilégie la production rapide et massive au détriment de ces aspects. L'objectif est de mettre en valeur et d'accompagner de nouveaux talents, afin de continuer à promouvoir l'éco-responsabilité dans la filière et l'industrie de la mode dont l'empreinte carbone est excessivement élevée.

Pour cette édition 2025, le comité a retenu 11 créateurs parmi 80 candidatures. Ces talents sont réunis en cinq trios inédits, chacun associant une figure emblématique de la conservation, un créateur de vêtements et un créateur d'accessoires. Une finaliste sportswear complète la sélection, renforçant ainsi la diversité des propositions.

Le premier trio est mené par Luciano Andriamaro, accompagné de Onisoa Gilberte Razafimahatratra (vêtements) et Fo Fanahy N'Ando Rakotonarivo (accessoires). Le second regroupe Manitrala Rasoanaivo avec Elissah Hajarison et Lanto Rakotoarivelo.

Le troisième trio est mis en avant Pr Jonah Ratsimbazafy, aux côtés d'Erica Ramanoara et Bruno Betina. Puis, Tiana Solomon Randrianjatoharimanana conduit le trio composé de Hantasoa Jeannie Myriam Harivelonambinina et Fabienne Raoily Ralambomanana. Enfin, Mireille Clémence Andriambolanoro collabore avec Jean Jordan Rabemananjara et Richiandy Raherinjatovo.

À ces sélections s'ajoute Onitiana Randriamisandratra, finaliste dédiée à la catégorie sportswear. Au-delà de la compétition, cet événement est pensé comme une véritable plateforme de formation et de rencontres. Du 2 au 29 octobre, les finalistes bénéficieront de formations spécialisées, d'ateliers pratiques, de programmations autour de la mode à l'IFM, de rencontres avec des professionnels à l'AFT, de spectacles pluridisciplinaires et de défilés. La clôture se fera en beauté avec un showroom des finalistes et des Conserfashion à l'AFT.