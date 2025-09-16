Madagascar: Football/Partage technique - Corentin communique ses expériences avec les techniciens

Enrichissant. Le coach des Barea A, Corentin Martins, actuellement de passage à Madagascar après les deux matchs des 7e et 8e journées qualificatives pour le Mondial, a partagé ses expériences avec les techniciens locaux. Plus d'une soixantaine de techniciens- de l'élite, de la D1 régionale, des divisions inférieures, ainsi que du futsal- ont pu bénéficier de cet échange technique de deux heures, dimanche, dans la salle de conférence du stade Barea à Mahamasina.

« C'est un partage d'expériences. Je ne suis pas là en tant que professeur (...) il s'agit plutôt d'échanger sur ce que l'on peut proposer dans une planification d'entraînement hebdomadaire en fonction des matchs, et sur les exercices à réaliser chaque jour», précise-t-il.

Le technicien franco-portugais a abordé différents aspects de la préparation : la planification des entraînements, les objectifs, le contenu des séances, l'organisation des ateliers selon le matériel disponible, l'état du terrain et le nombre de joueurs. Les exercices doivent être progressifs, rythmés et réalisés avec intensité pour se rapprocher des conditions réelles d'un match. Le lendemain du match est consacré à la récupération et à l'identification des joueurs blessés. Les après-midis sont généralement réservés aux soins et au repos.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Il faut présenter aux joueurs le contenu de la séance, leur expliquer sur quoi on va insister à l'entraînement (...) Le travail est différent selon qu'il s'agisse de jeunes ou de seniors, ces derniers exigeant des résultats et des performances », mentionne-t-il.

« Il faut analyser le match précédent pour en tirer des corrections, et préparer le suivant », ajoute-t-il. La veille du match, le coach se concentre sur l'analyse vidéo de l'adversaire et la tactique à adopter.

La seconde séance se tiendra à Antsirabe le dimanche 21septembre, et la troisième le samedi 27 à Mahajanga.