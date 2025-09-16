Madagascar: Festival Godié Hype Hope - La culture urbaine à l'honneur à Antsiranana

Après trois éditions marquantes, l'association Loko annonce le retour du Festival Godié Hype Hope pour sa 4e édition. Initié en 2019 par la danseuse et chorégraphe Myria Sakina Chaminna, alias Chacha, ce festival de danse urbaine, appelé « Godié » à partir de l'anagramme de « Diego », s'est imposé comme un événement incontournable de la culture urbaine dans la région.

À l'origine, le projet est né du constat de l'absence de structures dédiées à la promotion de la danse urbaine à Antsiranana. L'ambition de Godié Hype Hope était donc claire : offrir une plateforme de visibilité et d'expression aux talents, tout en initiant le grand public à cet univers artistique en pleine effervescence.

Organisé tous les deux ans, le festival anime la ville d'Antsiranana en mettant à l'honneur la danse, la musique, la créativité et l'inclusion sociale, tout en valorisant l'identité culturelle et la jeunesse de la région. Durant quatre jours, la ville accueillera artistes, danseurs et passionnés venus partager leur énergie et leur art. La capitale du Nord s'affirme ainsi comme un lieu de créativité et d'ouverture, offrant à la jeunesse un espace pour s'exprimer et faire rayonner la culture hip-hop par-delà les frontières locales.

Cohésion

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà des spectacles, Godié se veut également un outil d'inclusion sociale. Les organisateurs souhaitent rassembler la jeunesse d'Antsiranana autour des valeurs de partage, de respect et de solidarité, en utilisant la culture urbaine comme vecteur de cohésion. À travers cette programmation inclusive, le festival s'engage à réduire les inégalités de genre dans les cultures urbaines malgaches, en offrant une véritable plateforme d'expression et de reconnaissance aux femmes artistes. C'est ainsi que cette édition mettra en lumière des intervenantes féminines de talent, notamment dans les ateliers, les battles, les jurys et les masterclasses.

Parmi les nouveautés de cette édition, on note la participation de danseurs venus d'autres régions, à savoir Sava, Sofia et Boeny, ainsi que de deux intervenants de la capitale, Lovaniavo, danseuse et ambassadrice du waacking, et Marin Dementhon.

« Depuis la création du festival Godié Hype Hope en 2019, mon ambition a toujours été de donner une scène qui réunit les artistes et les passionnés autour d'une même vision : célébrer la richesse et l'impact du hip-hop. Ce festival est plus qu'un simple événement : c'est une communauté, une plateforme d'échange et une source d'inspiration », affirme Chacha.