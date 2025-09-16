Madagascar: Mananjary - Le feu ravage au moins trois quartiers

Le ciel s'est assombri bien avant la tombée de la nuit, hier à Mananjary. Depuis 16 heures, un incendie incontrôlable consume la ville. Les flammes, attisées par le vent, ont balayé au moins trois quartiers, réduisant en cendres plusieurs centaines de maisons. Jusqu'à l'heure où nous mettons sous presse, le feu n'est toujours pas maîtrisé.

Les habitants courent, crient, s'entraident comme ils peuvent. Certains jettent des seaux d'eau, d'autres tentent de sauver des enfants, des papiers, des matelas. Les secours sont là, mais débordés. Les moyens déployés sont dérisoires face à l'ampleur du sinistre, selon les témoignages.

« Dans les rues, la chaleur est suffocante. Des toits s'effondrent. Des murs s'écroulent. Des familles regardent leur vie partir en fumée. On ne parle pas encore du bilan. Le silence n'existe plus. Il y a le crépitement du feu et les pleurs. Et cette question qui revient dans chaque regard est comment cela a-t-il pu arriver ? Et surtout, quand cela va-t-il s'arrêter ? », relate un sinistré.