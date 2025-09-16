Madagascar: Mananjary - Le feu ravage au moins trois quartiers

16 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Le ciel s'est assombri bien avant la tombée de la nuit, hier à Mananjary. Depuis 16 heures, un incendie incontrôlable consume la ville. Les flammes, attisées par le vent, ont balayé au moins trois quartiers, réduisant en cendres plusieurs centaines de maisons. Jusqu'à l'heure où nous mettons sous presse, le feu n'est toujours pas maîtrisé.

Les habitants courent, crient, s'entraident comme ils peuvent. Certains jettent des seaux d'eau, d'autres tentent de sauver des enfants, des papiers, des matelas. Les secours sont là, mais débordés. Les moyens déployés sont dérisoires face à l'ampleur du sinistre, selon les témoignages.

« Dans les rues, la chaleur est suffocante. Des toits s'effondrent. Des murs s'écroulent. Des familles regardent leur vie partir en fumée. On ne parle pas encore du bilan. Le silence n'existe plus. Il y a le crépitement du feu et les pleurs. Et cette question qui revient dans chaque regard est comment cela a-t-il pu arriver ? Et surtout, quand cela va-t-il s'arrêter ? », relate un sinistré.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.