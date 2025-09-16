Madagascar: Fandriana - Une femme portée disparue retrouvée morte

Un fait divers glaçant. Le corps sans vie d'une femme a été découvert dans une forêt de pins à Analandraimanana Ambodifiakarana, dans la commune de Tsarazaza du district de Fandriana, le 10 septembre, vers midi. À la lumière des premières constatations effectuées par le médecin du Centre hospitalier de référence du district en présence des forces de l'ordre, la victime présentait des traces de coups au niveau du cou et ses yeux avaient été mutilés.

La défunte a été identifiée. Elle avait 23 ans et vivait dans le même quartier. Elle n'avait plus été vue depuis le lundi 8 septembre. Sa disparition inquiétante avait mobilisé les habitants, qui avaient entamé des recherches dès le début de la semaine.

Son corps a été retrouvé deux jours plus tard, dans une zone boisée à proximité de son domicile. Les éléments recueillis sur place orientent les enquêteurs vers un acte criminel.

Un tel niveau de violence reste exceptionnel dans la localité. Les enquêteurs de la brigade territoriale s'emploient activement à faire éclore la vérité sur cette affaire criminelle et à identifier les auteurs.