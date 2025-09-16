Madagascar: Infrastructures routières - La réhabilitation de la RN4 avance

Les usagers de la Route nationale 4 reliant la capitale à Mahajanga commencent à constater une nette amélioration de l'état de ce grand axe depuis quelques mois. Des travaux de scarification sont en cours et se poursuivent au niveau des principaux points noirs. Ceci, afin d'aplanir la chaussée fissurée et craquelée, marquée par de nombreuses excavations et nids-de-poule.

Parmi les zones concernées, après la commune de Manerinerina, citons, entre autres, la juridiction d'Ankazobe et à partir de la carrière de Kiangara jusqu'à Tampoketsa menant vers la descente à Mahatsinjo, sur une vingtaine de kilomètres. Des engins grattent le bitume dégradé. Les travaux commencent au niveau de la colline de Tampoketsa pour s'achever probablement à Mahatsinjo. L'état de l'asphalte sur ce tronçon est très détérioré.

Il en est de même à la sortie d'Ambalabongo, dans la commune de Berivotra 5/5, jusqu'au niveau du pont d'Ikalamilotrakely. Tous les points noirs, garnis de crevasses, ont été nivelés.

Des travaux de terrassement ont également été réalisés sur une portion de cinq cents mètres à Amboromalandy. Les profondes dénivellations ont disparu, aplanies par les bulldozers il y a quelques semaines.

Circulation fluide

« Auparavant, le passage sur cet axe prenait une vingtaine de minutes, notamment pour les camions et poids lourds. Aujourd'hui, les véhicules parcourent cette distance en moins de trois minutes. La circulation est bien plus fluide, mais les trépidations représentent un grand danger. Les conducteurs doivent faire preuve d'une grande prudence », prévient un chauffeur de taxi-brousse.

Dans la commune d'Andranofasika, les dunes de sable longeant la route depuis plusieurs années ont également été nivelées. Un important chantier a été entamé au niveau de la zone d'ensablement, problématique à chaque saison des pluies. Ces travaux devraient permettre de réduire, voire de faire disparaître, les risques d'embourbement sur la voie.

À Tsaramandroso (RN4), une autre portion de la route a également été scarifiée, ce qui rend la circulation des véhicules plus facile et rapide, alors qu'auparavant de grands « nids de poule» obligeaient les conducteurs à ralentir tous les cinq mètres.

La durée du trajet entre certains tronçons commence à diminuer : elle est désormais de onze heures contre treize heures auparavant pour les véhicules tout-terrain et particuliers.

Dans cette optique, la liaison entre la commune d'Ambondromamy et Mahajanga (165 km) peut s'effectuer en trois heures, alors qu'il fallait cinq heures auparavant. Ce tronçon est considéré comme prioritaire. Mieux encore, la distance de 80 km entre Marovoay et Mahajanga est désormais parcourue en quatre-vingt-dix minutes, contre plus de deux heures il y a quelques années.

Le tronçon cauchemardesque pour les usagers et conducteurs reste cependant celui reliant la commune d'Andranomamy à Tsarahonenana, sur une vingtaine de kilomètres.