Cameroun: Nkongsamba lance son nouveau stade - Un catalyseur économique et sportif

La commune de Nkongsamba 1er vient de lancer la première phase de construction de son nouveau complexe sportif, un projet attendu depuis de nombreuses années par les amateurs de football et les professionnels du sport.

Sous l'impulsion du Maire El Hadj Oumarou, autorité contractante et maître d'ouvrage, ce chantier d'envergure est confié à l'entreprise LAYAA ONE Company, adjudicataire du marché. Les travaux, qui s'étaleront sur six mois, visent à doter la région d'une infrastructure sportive moderne répondant aux standards internationaux.

Ce projet structurant mettra fin aux supputations concernant l'absence d'infrastructures viables pour la pratique sportive dans la commune. Le démarquage du chantier et l'installation des premiers éléments techniques indiquent clairement que la phase des discours est terminée pour laisser place à l'action concrète. Les riverains des quartiers Eboum-Mbeng, Mabarressoumtou Stade, Mbaressoumtou Mosquée et Mbarresoumtou Carrière se réjouissent déjà des retombées économiques et sociales anticipées.

Le nouveau stade représente une aubaine économique significative pour la commune, notamment grâce à la demande de main-d'oeuvre locale et le développement d'activités connexes. Cette infrastructure s'inscrit dans une dynamique de redynamisation urbaine, complétant les autres aménagements sociaux réalisés récemment comme le CMA, le complexe de l'EP groupe 3, les forages et la voirie bitumée des principaux axes.