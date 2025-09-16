Afrique: Tension à l'entraînement et double revers pour le Club M

La sélection quadricolore n'a pas été en mesure de briller au cours de la trêve internationale, qui l'a vue disputer deux rencontres s'inscrivant dans les éliminatoires du Mondial 2026. Le Club M a été battu à domicile par le Cap-Vert (2-0) avant de s'incliner en Angola (3-1) lors des 7e et 8e journées des qualifications la semaine dernière.

Il faut dire que la préparation n'a pas été optimale, notamment en raison d'un incident survenu durant un match d'entraînement face au Cercle de Joachim.

Cette altercation a eu lieu quelques jours avant la réception du Cap-Vert, prévue le 4 septembre. Selon un cadre du Club M, la situation a pris une autre tournure lorsque les hommes du sélectionneur Guillaume Moullec se sont présentés avec un effectif amoindri. Le staff technique de l'équipe quadricolore aurait demandé au Cercle de Joachim de lui prêter un ou deux joueurs pour compléter les rangs. Cette requête a suscité quelques commentaires de la part des Curepipiens.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les choses ont vraiment commencé à se gâter quand Aboubakar Diouf, l'attaquant du Cercle de Joachim, a réalisé un tacle un peu trop appuyé sur Bradley Antoine, le défenseur du Club M. Les deux joueurs se sont emportés, mais cela n'était rien à côté de la colère de Guillaume Moullec, qui aurait demandé à Aboubakar Diouf de se calmer. Il serait même entré sur le terrain, selon ce cadre de la sélection nationale.

La présence du technicien français sur le pré a fortement déplu à Frédéric Sarah, élément du Cercle de Joachim, ce que ce dernier a d'ailleurs fait savoir. Les deux hommes ont eu un bref échange et le sélectionneur aurait même lancé ceci à l'adresse de Frédéric Sarah : «À chaque fois tu crées des problèmes.» C'est alors que Kevin Francineau, le coach curepipien, a tenté la médiation en enjoignant les protagonistes à se calmer. Le match s'est finalement achevé dans un climat peu sportif.

Actuellement, Maurice se situe au 5e rang du groupe D avec cinq points. Les quadricolores accueilleront le Cameroun et la Libye au mois d'octobre pour boucler cette campagne qualificative.