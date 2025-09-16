Ile Maurice: Les deux décédés étaient amis et voisins

Un accident tragique a coûté la vie à Thaleshwarsingh Coomhar et Keshav Ramputh, tous deux habitant Indira Gandhi Street, Caroline. Il a aussi fait deux blessés dans la nuit de dimanche à hier, sur la route principale de Saint-Michel, Bel-Air-Rivière-Sèche, à proximité de la station-service Indian Oil.

Selon le rapport de la police de la localité, le drame s'est produit peu avant 22 heures. La voiture impliquée, une Toyota noire conduite par Thaleshwarsingh Coomhar, un habitant de Caroline âgé de 33 ans, a dérapé avant de terminer sa course contre le mur d'enceinte en béton de la maison d'un quinquagénaire. La violence de l'impact a été telle que le véhicule a été lourdement endommagé et deux autres voitures stationnées dans le garage derrière ce mur ont également subi des dégâts.

À bord du véhicule se trouvaient quatre occupants. Le conducteur et son passager à l'avant, Keshav Ramputh, également originaire de Caroline et âgé de 32 ans, ont été grièvement blessés et coincés dans l'habitacle.

Les pompiers ont dû les extraire du véhicule. Mais malgré les soins prodigués par le SAMU, dépêché sur place, leur décès a été constaté sur les lieux. Les deux autres passagers, assis à l'arrière, ont été sortis du véhicule par des volontaires et transportés d'urgence à l'hôpital sir Anerood Jugnauth, Constance.

Ils ont été identifiés comme étant Bundhun Rummunsingh, 25 ans habitant Caroline, et Akash Oodith, 31 ans demeurant à Ernest Florent. Le premier a été admis dans une salle d'hospitalisation, son état étant jugé stable, tandis que le second a été transféré à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National, Pamplemousses, pour subir des examens médicaux. Selon nos informations, le dernier cité se trouverait dans un état critique.

Dans leur quartier de Caroline, l'annonce de cette double tragédie a plongé les proches dans la consternation. Les deux victimes, très proches et voisines, faisaient presque tout ensemble. «C'est un choc pour la famille», confie Samita Bookul, cousine de Thaleshwarsingh Coomhar.

Réveillés aux alentours de 23 heures par cette terrible nouvelle, ses proches se sont rendus sur place et ont appris que celui qu'ils appelaient affectueusement Bond était mort sur le coup.

«Il allait fêter ses 34 ans la semaine prochaine et on préparait une fête pour l'occasion. Il était quelqu'un de populaire et père de deux enfants, le dernier n'ayant que six mois. Son épouse est accablée», ajoutet-elle avec émotion.

Si la famille de Thaleshwarsingh ignore d'où il revenait au moment du drame, les proches de Keshav Ramputh expliquent que ses amis et lui avaient quitté la maison vers 15 h 30 pour se rendre à Quatre-Soeurs, où ils ont assisté à un match amical.

Employé dans le domaine de la comptabilité, Keshav était l'unique fils d'une fratrie de quatre enfants et représentait un soutien précieux pour ses parents âgés. Quelques semaines seulement avant l'accident, les quatre compères avaient effectué ensemble un voyage à Rodrigues, témoignant de leur amitié indéfectible.

Les circonstances exactes du drame demeurent floues. Une enquête a été ouverte sous la supervision de l'assistant surintendant de police Thumadoo afin de faire toute la lumière sur ce tragique accident. Les corps des deux victimes ont été transportés à la morgue de l'hôpital sir Anerood Jugnauth. Le rapport d'autopsie des deux victimes a attribué leur décès à de multiples blessures. Les convois mortuaires des deux hommes ont quitté leur domicile à seulement quelques minutes d'intervalle, hier.