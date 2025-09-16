Afrique Australe: Football - Maurice joue pour l'honneur aujourd'hui

Maurice jouera son dernier match dans la Cosafa U17 aujourd'hui à 17h. Les quadricolores seront aux prises avec l'Angola dans le dernier match du groupe C. A ce stade de la compétition, nos représentants sont déjà éliminés. Ils ne peuvent plus espérer finir au premier rang ni accrocher le ticket du meilleur deuxième.

Dimanche, l'équipe mauricienne a arraché un match nul inespéré contre le Botswana (1-1). Menée au score puis réduite à 10, la sélection quadricolore a néanmoins trouvé les ressources pour revenir dans le match grâce au but égalisateur de Qwenton Li Tien Kee à la 52e minute. Et pour boucler la boucle, le titre de joueur du match a été décerné à Nicolas Fanor.

Au coup de sifflet final, Rajen Dorasami, qui a endossé le rôle d'entraîneur à la place du sélectionneur Sam Lachanah, s'est dit heureux de la performance de ses protégés. «C'était un match difficile avec ce carton rouge à la 10e minute. Il y avait en face de nous un adversaire robuste qui nous a mis en difficulté. Nous devons être contents de la réplique de nos joueurs. Ça nous a permis de revenir dans le jeu. Nous aurions même pu l'emporter si nous avions concrétisé nos occasions», a analysé le technicien.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce mardi, ce sera autre chose face aux Angolais qui ont aligné le sans-faute jusqu'ici. «L'Angola possède une bonne équipe et ce sera un match difficile. Il nous faudra encore plus de motivation. Je reste confiant que les joueurs feront de leur mieux pour ramener un bon résultat», a ajouté Rajen Dorasami.

A noter que les quadricolores s'étaient inclinés 3-2 devant le Lesotho vendredi. Maurice avait trouvé le chemin des filets par l'entremise de Nicolas Fanor et de Qwenton Li Tien Kee.