Ile Maurice: Ashik Jagai maintenu en détention

Le surintendant de police (SP) Ashik Jagai n'aura pas de réponse immédiate à sa demande de libération. Hier, devant la cour de Port-Louis sud, son avocat Me Raouf Gulbul a sollicité un renvoi, expliquant que la Financial Crimes Commission (FCC) devait encore boucler plusieurs pans de son enquête. Le magistrat Prashant Bissoon a accédé à cette requête et la motion de remise en liberté sera débattue le 25 septembre.

Suspendu de ses fonctions, l'ancien patron de la Special Striking Team (SST) a été arrêté une deuxième fois la semaine dernière. La FCC l'accuse d'avoir tenté de manipuler un comptable pour que celui-ci témoigne en faveur de son fils, Allysaheb Jagai, actuellement en détention provisoire dans une affaire de blanchiment d'argent.

Selon l'accusation provisoire, les faits se seraient produits au début du mois de septembre. L'enquête laisse aussi entendre que le policier aurait aussi cherché à intervenir auprès de dirigeants de sociétés liées à son fils, parmi lesquelles Nabsha Uclean Trading Ltd, EA Smart Choice Business Enterprise Ltd et Sigma Ziya Property & Development Ltd.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Deux charges provisoires ont été retenues contre lui : ingérence auprès d'un témoin et violation des conditions de sa précédente remise en liberté dans l'affaire de Reward Money. La FCC rappelle que lors de son élargissement dans cette affaire début septembre, l'officier s'était vu imposer des restrictions strictes : interdiction de quitter le pays et interdiction de contacter témoins ou suspects. C'est précisément ce dernier point que la Commission estime avoir été bafoué.

Ashik Jagai rejette ces accusations. Présenté volontairement aux enquêteurs de Réduit le 10 septembre, accompagné de son conseiller Me Axel Bucktowar, il a brièvement déclaré qu'il n'avait rien à cacher et qu'il laissait l'enquête suivre son cours. Menotté à l'issue de sa comparution, il a été reconduit en détention à Alcatraz, où il restera au moins jusqu'à la nouvelle audience.

D'ici au 25 septembre, la FCC espère finaliser ses auditions et rassembler les éléments nécessaires pour convaincre la cour que l'officier supérieur a bel et bien tenté d'influencer un témoin clé.