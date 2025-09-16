Ile Maurice: Athlétisme - Jérémie Lararaudeuse signe un temps de 13s70

16 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Olivier Chapuiset

Certainement pas le résultat auquel il s'attendait, même si l'on savait que le niveau des championnats du monde d'athlétisme de Tokyo est très élevé cette année.

Hier après-midi, notre représentant Jérémie Lararaudeuse prenait part à la 5e série du 110m haies. Son temps : 13s70.

Pas de demi-finale donc pour le hurdler mauricien qui a conclu une saison exceptionnelle hier sur la piste japonaise. Opposé notamment à un certain Grant Holloway, champion du monde et champion olympique en titre dans la même série, le Mauricien a couru en 13s70 (vent -0.3 m/s), finissant à la 8e place. L'aventure a, donc, pris fin pour notre compatriote qui aura réalisé une saison bien remplie avec un record de Maurice établi à 13s31 au 110m haies.

Une performance réalisée lors de la 16e édition du Meeting Premium de Montreuil en juin dernier. Plus tôt cette année, il avait battu le record national du 60m haies en salle avec un chrono de 7s65 le 15 février dernier à Lyon.

