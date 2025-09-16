Maroc: Notre parti a bien pris note des orientations Royales en demeurant attaché au dialogue avec les citoyens

Le chantier organisationnel et structurel de l'Union socialiste des forces populaires se poursuit tous azimuts dans les quatre coins du pays, mû par une volonté inébranlable d'aller de l'avant et une détermination militante exemplaire.

Le Premier secrétaire du parti de la Rose, Driss Lachguar, continue assidûment de sillonner les régions et provinces du Royaume dans le cadre de cette dynamique de promotion des élites ittihadies en perspective des prochaines échéances électorales, par ailleurs cruciales quant à l'avenir laborieux du pays.

C'est ainsi que le dirigeant ittihadi a présidé, dans l'après-midi du samedi 13 septembre courant les travaux de la séance d'ouverture du 6ème Congrès provincial USFP/Chefchaouen au siège de la commune de Fifi relevant de ladite province, accompagné de membres du Bureau politique, de la J-USFP, d'instances politiques, syndicales et associatives outre des présidents des collectivités territoriales avoisinantes.

Driss Lachguar a mis en avant, de prime abord, que cette tournée organisationnelle vise à faire valoir que la présence dans les lieux d'habitation des citoyens intervient en cohérence avec le Discours Royal incitant tout un chacun à se déployer en plein milieu de résidence des citoyens, concrétisant le principe de l'équité spatiale, rappelant qu'il a présidé plus de 40 stations organisationnelles ayant été caractérisées par une grande affluence populaire traduisant un réel dialogue avec les citoyens.

Et «vous avez particulièrement constitué l'exception d'un véritable dialogue avec les citoyens en optant pour l'organisation de cette rencontre dans ce merveilleux village (Fifi), illustrant ainsi le fait que l'Union socialiste des forces populaire a bien pris note des orientations de Sa Majesté le Roi en demeurant attachée au dialogue et à l'échange fructueux avec les citoyennes et citoyens partout dans les lieux de leur résidence », a-t-il souligné.

Le Premier secrétaire du parti des forces populaires a, par ailleurs, souligné que cette présence nombreuse avec la participation de plusieurs acteurs-symboles de Chefchaouen, constitue, en tout état de cause, l'exception qui confirme qu'il se trouve à Chefchaouen des leaders actifs pleinement conscients de la responsabilité citoyenne d'oeuvrer pour l'intérêt du pays et des citoyens, en indiquant, dans ce sillage, qu'en écoutant attentivement l'intervention du militant usfpéiste Al Amine El Bakali, évoquant l'action des partis politiques se déployant à Chefchaouen dans un climat d'échanges et de concertation, « il m'est venu à l'esprit que si le chef du gouvernement avait adopté une attitude similaire avec les différentes composantes partisanes de la scène politique avec une logique semblable à celle suivie par les acteurs politiques de Chefchaouen, nous aurions été les premiers à l'applaudir, en toute sincérité... ».

Là-dessus, le dirigeant ittihadi a mis en avant que le parti des forces populaires a toujours privilégié le dialogue et l'échange responsable et respectueux entre les partis politiques sans aucune animosité subjective et égoïste et dans le respect absolu de l'autre, énumérant, ensuite, les difficultés auxquelles est confrontée la province de Chefchaouen, notamment celle impactant le réseau routier, évoquant, à cet égard la visite qu'il avait effectuée dans cette région pour la discussion et la concertation autour des problèmes et difficultés auxquels étaient confrontés les habitants de Chefchaouen de même qu'au sujet des perspectives des réformes constitutionnelles alors opportunes, se réjouissant du fait que l'espace qui avait alors abrité cette rencontre à Fifi « était loin d'être celui dans lequel l'on se réunit aujourd'hui à l'occasion de la séance d'ouverture du 6ème Congrès USFP/Chefchaouen.

D'autre part, le Premier secrétaire du parti des forces populaires s'est adressé, dans son allocution d'ouverture, aux responsables de la gestion des affaires publiques de la province de Chefchaouen, en particulier Al Amine El Bakkali, qui a déploré dans son intervention l'opposition « face-bookienne » incongrue, en indiquant que la réplique se révèle pertinente du fait de l'affluence populaire exceptionnelle à cet évènement.

Dans cette veine, Driss Lachguar n'a pas manqué de louer les gros efforts déployés par Al Amine El Bakkali dans la zone de Fifi, en rappelant le fil de l'action de ce dernier et de son cheminement politique et représentatif depuis 1997, notant que par son audace militante, il ne venait à sa rencontre que pour l'ouverture d'un dossier revendicatif « à tel point que je suis devenu bien au fait de tous les soucis et doléances de la population de la province de Chefchaouen... »

Par ailleurs, poursuivant son éloge appuyé de l'action et de l'esprit de dévouement et de responsabilité quant à la gestion des affaires publiques de la province de Chefchaouen et à la défense des intérêts de sa population, le responsable usfpéiste a révélé que Al Bakkali avait fait du Groupe socialiste un groupe perturbateur des gouvernements d'abord en exposant tous les dossiers focalisés su l'intérêt des Chefchaounis, en particulier celui du réseau routier... »

Là-dessus, Driss Lachguar s'est dit étonné de l'insuffisance hydrique dont pâtit la population de cette région bien que cette dernière soit réputée pour son potentiel et son réservoir hydrique entre autres eu égard aux précipitations exceptionnelles dont est caractérisée la région.

A ce propos, le Premier secrétaire du parti des forces populaires a souligné qu'il n'est point acceptable que la population de cette zone, réputée pour ses précipitations abondantes pâtisse de la rareté, voire de l'absence de cette matière vitale, ajoutant qu'il n'est pas rationnel ni raisonnable de lier le bassin hydrique de la province de Chefchaouen à d'autres bassins et d'autres provinces du Royaume, eu égard à cette situation.

D'autres interventions s'ensuivirent, en particulier celles de Al Amine Ettahiri El Bakkali, le secrétaire provincial de l'USFP à Chefchaouen, qui a mis en avant la thématique encadrant les travaux de ce congrès provincial, à savoir « Point de développement sans dignité ni justice sociale et spatiale », mais aussi celle de Mohamed Al Mouhi, le secrétaire régional de l'Union socialiste des forces populaires, indiquant que le parti de la Rose est totalement mobilisé pour un déploiement optimal en perspective des prochaines échéances électorales mais aussi totalement disposé à s'y déployer mû par une volonté patriotique inébranlable de développer et concrétiser l'option démocratique « devenue par ailleurs l'une des constantes constitutionnelles.

Il est à rappeler, en outre, que les congressistes ont procédé à l'élection de Al Amine Ettahiri El Bakkali secrétaire provincial du parti à Chefchaouen et de Habiba El Hassnaoui, présidente du Conseil provincial du parti.