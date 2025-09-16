Cameroun: Vincent Aboubakar 2025 - Le palmarès incroyable du lion indomptable camerounais

À 33 ans, Vincent Aboubakar continue de défier le temps et les pronostics. Le capitaine des Lions Indomptables, véritable icône du football camerounais, vient d'atteindre un nouveau record personnel avec 45 buts en sélection nationale.

Comment ce garçon de Garoua est-il devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Cameroun, juste derrière la légende Samuel Eto'o ? Exclusivité sur le parcours exceptionnel de ce footballeur d'exception.

« Un mental d'acier » : Les révélations sur sa longévité

« Aboubakar, c'est tout simplement un phénomène de détermination », nous confie Jean-Pierre M'Bema, ancien préparateur physique de l'équipe nationale. « Même après sa grave blessure en 2018, il a travaillé comme un fou pour revenir plus fort. Aujourd'hui encore, à son âge, il est le premier à l'entraînement et le dernier à partir ».

Effectivement, le parcours du natif de Garoua impressionne par sa persévérance. Formé au Coton Sport, il rejoint l'Europe en 2010 à Valenciennes avant de connaître la consécration au FC Porto.

Ses passages réussis en Turquie à Beşiktaş puis en Arabie Saoudite à Al-Nassr démontrent une adaptabilité rare. D'ailleurs, une information peu connue du public : son départ du club saoudien a directement facilité l'arrivée de Cristiano Ronaldo, preuve supplémentaire de son statut international.

Parcours international : Le capitaine fidèle du Cameroun

Avec 114 sélections et 45 buts en équipe nationale (chiffres actualisés 2025), Aboubakar reste le pilier incontournable des Lions Indomptables. Son fait d'armes le plus marquant demeure ce but victorieux en finale de la CAN 2017 contre l'Égypte, offrant au Cameroun un cinquième titre continental.

« Ce but, je le revois encore en rêve », confie le joueur lors d'une interview exclusive. « Quand j'ai vu le ballon rentrer, j'ai su que nous avions écrit l'histoire. Pour tout jeune Camerounais qui rêve de football, ce moment représente l'aboutissement des années de sacrifice ».

Lors de la CAN 2021, il termine meilleur buteur du tournoi avec 8 réalisations, confirmant son instinct de grand rendez-vous. Sa participation à trois Coupes du Monde (2014, 2014 et 2022) souligne une longévité exceptionnelle au plus haut niveau international.

Palmarès Principal :

Vainqueur CAN 2017 (but décisif en finale)

Meilleur buteur CAN 2021 (8 buts)

Champion du Portugal 2017-2018 (FC Porto)

Double champion de Turquie (Beşiktaş 2016-2017, 2020-2021)

114 sélections (45 buts) avec les Lions Indomptables

Aujourd'hui, tandis que certains joueurs africains optent pour des ligues moins exigeantes en fin de carrière, Aboubakar continue de défier le temps. Son récent passage au Hatayspor en Turquie (7 buts en 25 matches) prouve qu'il conserve une valeur sportive certaine.

Quel avenir pour Vincent Aboubakar après le football ? Certaines sources évoquent une reconversion dans le business, d'autres imaginent un rôle au sein de la FECAFOOT. Une chose est certaine : son héritage sportif est déjà gravé dans le marbre de l'histoire footballistique camerounaise.

Et vous, chers lecteurs de Camer.be, pensez-vous qu'Aboubakar mérite une statue aux côtés des Roger Milla et Samuel Eto'o ?