Tunisie: Nabeul et Hammamet - Les réservations touristiques se poursuivent

16 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le président de la FTAV, Ahmed Bettaïeb, a confirmé ce mardi 16 septembre 2025 que les réservations touristiques se maintiennent à un rythme soutenu pour les mois de septembre et octobre dans les régions de Nabeul et Hammamet.

Invité de l'émission « Expresso », Bettaïeb a souligné le retour progressif du marché français ainsi que du marché algérien, qui s'ajoutent aux marchés traditionnels. Il a insisté sur la nécessité de surveiller cette dynamique touristique et de réagir rapidement en cas de problème ponctuel.

Il a précisé que la tarification reste différenciée pour les touristes tunisiens et étrangers. Des préparatifs sont en cours pour soutenir le tourisme saharien et l'écotourisme dans les différentes régions du pays.

Cette année, la performance des zones touristiques tunisiennes est jugée meilleure que l'an dernier. De nombreux hôtels ont d'ailleurs revu leurs prix à la hausse en juillet et août, tant pour les tunisiens que pour les étrangers, afin de pouvoir opérer plus sereinement et d'offrir une meilleure qualité de service.

