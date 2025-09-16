Tunisie: Ariana - Saisie de 4.7 tonnes de farine subventionnée

16 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Les services de contrôle économique de la Direction Régionale du Commerce et du Développement des Exportations de l'Ariana ont saisi, samedi dernier, 4,7 tonnes de farine subventionnée dans une boulangerie classée de la délégation d'El Mnihla.

Le directeur régional du commerce à l'Ariana, Sami El Béjaoui, a expliqué à l'agence de presse Tunis-Afrique (TAP) que cette infraction a été découverte après qu'il a été prouvé que la boulangerie n'avait pas transformé sa part de farine subventionnée en pain et avait suspendu son activité, et ce, malgré la disponibilité de la farine.

Le responsable a précisé que les procédures sont en cours pour dresser un procès-verbal d'enquête pour non-respect des réglementations relatives aux subventions. Les quantités de farine saisies seront réinjectées dans les circuits légaux pour éviter toute perturbation de l'approvisionnement en pain et leur valeur sera reversée au Trésor public.

De plus, une sanction administrative a été prise contre l'établissement : la boulangerie est désormais interdite d'approvisionnement en farine subventionnée jusqu'à ce qu'elle régularise sa situation juridique.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.