Tunisie: Ariana - Saisie de 4.7 tonnes de farine subventionnée

Les services de contrôle économique de la Direction Régionale du Commerce et du Développement des Exportations de l'Ariana ont saisi, samedi dernier, 4,7 tonnes de farine subventionnée dans une boulangerie classée de la délégation d'El Mnihla.

Le directeur régional du commerce à l'Ariana, Sami El Béjaoui, a expliqué à l'agence de presse Tunis-Afrique (TAP) que cette infraction a été découverte après qu'il a été prouvé que la boulangerie n'avait pas transformé sa part de farine subventionnée en pain et avait suspendu son activité, et ce, malgré la disponibilité de la farine.

Le responsable a précisé que les procédures sont en cours pour dresser un procès-verbal d'enquête pour non-respect des réglementations relatives aux subventions. Les quantités de farine saisies seront réinjectées dans les circuits légaux pour éviter toute perturbation de l'approvisionnement en pain et leur valeur sera reversée au Trésor public.

De plus, une sanction administrative a été prise contre l'établissement : la boulangerie est désormais interdite d'approvisionnement en farine subventionnée jusqu'à ce qu'elle régularise sa situation juridique.