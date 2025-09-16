Tunisie: Signature d'un protocole d'accord entre la FTAV et la commission saoudienne pour la Omra

La Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et du Tourisme (FTAV), représentée par son président, Ahmed Bettaïeb, et la Commission saoudienne pour la Omra et la Visite, représentée par son vice-président, Mohamed Ben Hichem El-Habbach, ont récemment signé un protocole de coopération.

Selon un communiqué de la FTAV, cet accord vise à renforcer les relations bilatérales entre la Tunisie et l'Arabie Saoudite ainsi qu'à promouvoir la coopération dans le domaine de la Omra et de la Visite.

L'accord a pour objectifs de développer et d'améliorer les services de la Omra et de la Visite, de faciliter les procédures pour les pèlerins et les visiteurs, et de renforcer le partenariat entre les entreprises tunisiennes et saoudiennes.

La FTAV a souligné que la signature de ce protocole représente une nouvelle étape vers une coopération stratégique. Cette collaboration bénéficiera aux agences de voyages, aux entreprises touristiques, aux pèlerins et aux visiteurs des deux pays, tout en développant le secteur du tourisme religieux et en renforçant les liens fraternels entre la Tunisie et l'Arabie Saoudite.

Ce vendredi 12 septembre 2025, le 4ème Salon International du Tourisme et de la Omra a eu lieu au Palais des Congrès de Tunis, avec la participation de plusieurs agences de voyages. L'événement visait à promouvoir le tourisme religieux et culturel et à valoriser les produits touristiques tunisiens.