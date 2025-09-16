Tunisie: Tourisme - Hausse du nombre de visiteurs chinois

Pour attirer plus de visiteurs chinois, le bureau de l'Office national du tourisme tunisien à Pékin a participé au Salon international du tourisme de Guangzhou et au Salon international chinois du commerce des services.

Ces efforts surviennent alors que le nombre de touristes chinois en Tunisie a augmenté de 15,3 % entre janvier et juillet 2025 par rapport à la même période en 2024, où le pays avait accueilli près de 24 000 touristes.

Le ministère du Tourisme, qui supervise l'Office, renforce sa présence sur les marchés asiatiques, notamment en Chine, en combinant promotion numérique, actions professionnelles, et diplomatie économique et culturelle. L'objectif est d'accroître le rayonnement de la Tunisie et de nouer de nouveaux partenariats avec les grandes agences de voyages chinoises et internationales.

En juillet 2025, le nombre de touristes chinois a progressé de 30,9 % par rapport à l'année précédente, et ce malgré l'absence de vols directs.

Le Salon de Guangzhou a été une plateforme essentielle pour promouvoir la Tunisie comme une destination offrant un mélange de culture, de nature et d'activités alternatives. Le bureau de l'Office a organisé des rencontres professionnelles avec des voyagistes et des compagnies aériennes chinois majeurs.

Ces discussions ont porté sur les futures campagnes de promotion et les nouvelles collaborations. Des entretiens avec les médias chinois ont également été menés pour mettre en lumière la richesse de l'offre touristique tunisienne et les opportunités d'investissement dans l'hôtellerie, le tourisme culturel et le tourisme vert.

La plateforme de coopération internationale du Forum de l'Alliance mondiale des villes touristiques a réservé une section spéciale à la ville de Tozeur, aux côtés d'autres villes touristiques de renommée mondiale. Des spots publicitaires ont été diffusés pour présenter la beauté de la Tunisie et la diversité de son offre touristique et culturelle. Un accent particulier a été mis sur le Festival international des montgolfières qui se tiendra à Douz, Tozeur et Djerba du 24 octobre au 1er novembre 2025.

Le congrès sur le développement et la coopération touristique mondiale, qui s'est tenu dans le cadre du salon 2025, a rassemblé plus de 600 participants de 66 pays, dont des responsables gouvernementaux et des experts internationaux. Organisé sous le thème « Tourisme numérique et intelligent pour un avenir commun », l'événement a été une occasion de présenter la Tunisie comme une destination alliant patrimoine culturel, innovation numérique et tourisme durable.