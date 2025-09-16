Tunisie: Ligue 1 - championnat national (6e journée) - JSK - Prudence...

16 Septembre 2025
La Presse (Tunis)
Par Rafik El Herguem

Ghazi Ghrairi cherchera en premier lieu à améliorer la tenue défensive pour réussir le déplacement face à l'Etoile.

Les trois points engrangés face à l'ASM, si précieux et bons à prendre, ne doivent pas occulter les difficultés de la JSK. Ce n'était pas un énorme match avec une longue période à subir le jeu. Il a fallu l'opportunisme des deux étrangers Junior et Abdoulay pour l'emporter. Maintenant, il faut savoir gérer ce déplacement à Sousse devant une Etoile qui semble retrouver du moral après le nul ramené de Monastir.

Un classique prestigieux qui faisait vibrer le championnat il y a longtemps, mais plus maintenant. La JSK avait souvent posé des problèmes aux Etoilés, mais est-ce que l'équipe actuelle a les moyens de surprendre l'Etoile à Sousse ? En tout cas, Ghazi Ghrairi compte tout déployer pour ramener, au moins, un point de parité. Le bon début de la JSK en championnat, malgré l'effectif peu fourni et le retard de la préparation, prouve que l'équipe a des qualités et qu'elle est assez efficace.

Une attention particulière a été donnée au placement de la défense et des milieux en phase de récupération pour éviter les erreurs commises devant l'ASM. Les Kalai, Belakhel, Meddeb, Hlel et les milieux Neffati, Bakari Touré ( beaucoup de coeur et de facilité dans son jeu) et Junior se sont beaucoup investis pendant les entraînements. Beaucoup de consignes ont été données par Ghrairi à ces joueurs pour resserrer les espaces et jouer en bloc.

Devant, Ghrairi pense à opter pour un seul attaquant, probablement Abdoulay, et lancer un milieu de plus pour surprendre l'Etoile. Liouane, rentré en cours du jeu face à l'ASM, est pressenti pour une place de titulaire à la place de Kada.

Quant à Kayrmani, il reste l'organisateur du jeu aghlabide et celui dont tout le monde est content. Ce sera un match disputé et pas facile, mais les Aghlabides ont les moyens de ramener un résultat positif s'ils se comportent bien en phase défensive.

