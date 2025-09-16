Tunisie: Ligue 1 - championnat national (6e journée) - ST - La passe de trois en tête

A Béja, au révélateur des Cigognes, les Bardolais entendent valider pour talonner le leader zarzissien, voire se hisser à sa hauteur ou le supplanter au classement.

Le Stade reste donc invaincu après le déroulé de la 5e ronde et son coup d'éclat face au tenant. Et il va falloir à présent confirmer cette montée en régime stadiste, dès cet après-midi, à l'épreuve de l'OB à Béja. Trois victoires et deux parités en cinq parties disputées, les Bardolais respirent la santé et affichent des stats remarquables avec, en prime, une méritoire place de dauphin au classement.

Aujourd'hui à Béja face aux Cigognes, le Onze de Chokri Khatoui s'attend à une solide opposition de la part de la lanterne rouge de la L1, une équipe, déjà dos au mur à ce stade de la compétition. Battus par l'ASS lors de la ronde écoulée, les Béjaois sont acculés et contraints de valider pour ne pas s'enliser davantage.

Le ST le sait forcément et il va falloir donc prendre toutes les mesures qui s'imposent pour aligner une 3e victoire consécutive, performance qui permettrait aux coéquipiers de Noureddine Farhati de rester dans le sillage du leader zarzissien, voire se hisser à sa hauteur ou encore le supplanter au classement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

On prend quasiment les mêmes

En football, on ne change pas une équipe qui gagne (deux succès de rang face respectivement à l'ESM et l'EST). Forcément donc, le staff technique prônerait la continuité à une ou deux nuances près, sachant que les organismes ont fortement été sollicités lors du derby. Ainsi, en défense, l'axe Marouen Sahraoui-Skander Sghaier sera reconduit, alors que Hedi Khalfa et Aziz Saihi occuperont les flancs droit et gauche pour plus d'assurance.

Ce faisant, à ce titre, l'on remarque que trois recrues ont glané leur place en défense : Farhati, Sghaier et Saihi. Ce qui dénote une adaptation express et, en amont, un choix judicieux au moment de peser sur le marché des transferts. Sur ce, Khatoui peut aussi faire tourner une partie de son effectif face à l'OB pour éviter des blessures en raison d'un calendrier chargé. Bref, en défense, à titre d'exemple, Khatoui peut aussi compter sur l'arrière droit Iyadh Riahi.

Plus haut à présent, au coeur du jeu, aux côtés du piston Yusssuf Touré et du demi offensif Amath Ndaw, Wael Ouerghemi a tenu convenablement son rôle de sentinelle face à l'Espérance, même si, en seconde période, le coach a changé son fusil d'épaule, à raison d'ailleurs, en lançant le pivot Mahamat Thiam et le relayeur Smaali pour densifier davantage le milieu de terrain.

Avec une orientation en 4-3-3 prônée par Khatoui, le ST a vaincu, à défaut d'avoir totalement convaincu face au tenant au Ennaifer. Cependant, avec l'efficacité retrouvée et un réalisme porteur, l'ailier droit Youssef Saafi, l'ailier gauche Amine Khemissi et la pointe Amado Ndiaye sont partis pour commencer le match.

En cours de jeu, Haboubi peut aussi faire l'affaire en apportant sa fraîcheur et surtout cette lucidité offensive qui a manqué au Stade en début de saison. Le ST est lancé, reste alors à garder la dynamique et prendre les matchs avec la même détermination.