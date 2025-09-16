Tunisie: Affaires Religieuses - La cheffe de cabinet inaugure le Salon international du tourisme et de la Omra

Madame Ghofrane Sahli, cheffe de cabinet du ministère des Affaires religieuses, accompagnée de Monsieur Mohamed El Mahdi Hellali, directeur général de l'Office national du tourisme tunisien, a inauguré la quatrième édition du Salon international du tourisme et de la Omra de Tunis. L'événement s'est tenu le vendredi 12 septembre 2025 au Palais des Congrès de la capitale.

La cérémonie d'ouverture a été honorée par la présence de Madame Laila El Meslati, directrice générale de l'Office national de l'artisanat, de Monsieur Ahmed Belattayeb, président de la Fédération tunisienne des agences de voyages, et de Monsieur Sami Saidane, vice-président de la fédération, ainsi que de plusieurs agents saoudiens du secteur du tourisme.

Dans son discours de bienvenue aux participants, la cheffe de cabinet a souligné l'importance de ce salon en tant que plateforme de présentation des services offerts aux pèlerins. Elle a précisé que le ministère s'efforce d'organiser au mieux le rituel de la Omra et d'offrir les meilleures conditions pour la réussite de la saison.

Elle a également insisté sur la nécessité de signer un contrat de Omra avant le départ afin de garantir les droits du pèlerin et de l'agence de voyages. Elle a mentionné que le ministère a préparé un dépliant intitulé « Comment accomplir la Omra » qui sera distribué à tous les pèlerins se rendant à la Maison Sacrée de Dieu.

En outre, un comité scientifique a été chargé de publier un livre dédié à la Omra. Elle a également expliqué que le ministère des Affaires religieuses travaille en coordination avec le ministère du Tourisme et la Fédération tunisienne des agences de voyages pour former des guides religieux qui accompagneront et orienteront les pèlerins.

Organisé par la Fédération tunisienne des agences de voyages, le salon a connu une large participation d'agences de voyages agréées de Tunisie, d'Arabie saoudite et d'autres pays. Des hôtels, des compagnies aériennes, des professionnels de l'Office national de l'artisanat, ainsi que des entrepreneurs de startups spécialisées dans le domaine étaient également présents.