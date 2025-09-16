Tunisie: La BNA Bank et l'Union Tunisienne de Solidarité Sociale signent une convention de partenariat

16 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Dans le cadre de son engagement citoyen et de sa stratégie de responsabilité sociétale, la Banque Nationale Agricole (BNA Bank) a signé, ce 15 septembre 2025, une convention de partenariat avec l'Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS), lors d'une cérémonie tenue au siège de la banque en présence des représentants des deux institutions.

Cette convention a pour objectif de promouvoir une véritable culture de solidarité et de mettre en place un cadre de coopération global pour la réalisation de programmes sociaux en faveur des catégories vulnérables et défavorisées. Les programmes porteront notamment sur l'éducation, la santé et l'inclusion sociale, et seront menés sous la supervision et en coordination avec le Ministère des Affaires Sociales.

Dans ce cadre, l'UTSS mettra à disposition son expertise de terrain ainsi que ses ressources humaines et logistiques pour assurer le succès des initiatives, tandis que la BNA Bank s'engage à financer et accompagner ces actions en veillant à leur suivi et évaluation en partenariat avec les acteurs concernés.

À travers cette initiative, la BNA Bank confirme une fois de plus son rôle de banque responsable et son engagement à contribuer activement au développement durable et au renforcement de la cohésion sociale en Tunisie.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.