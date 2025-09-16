Tunisie: La BNA Bank et l'Union Tunisienne de Solidarité Sociale signent une convention de partenariat

Dans le cadre de son engagement citoyen et de sa stratégie de responsabilité sociétale, la Banque Nationale Agricole (BNA Bank) a signé, ce 15 septembre 2025, une convention de partenariat avec l'Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS), lors d'une cérémonie tenue au siège de la banque en présence des représentants des deux institutions.

Cette convention a pour objectif de promouvoir une véritable culture de solidarité et de mettre en place un cadre de coopération global pour la réalisation de programmes sociaux en faveur des catégories vulnérables et défavorisées. Les programmes porteront notamment sur l'éducation, la santé et l'inclusion sociale, et seront menés sous la supervision et en coordination avec le Ministère des Affaires Sociales.

Dans ce cadre, l'UTSS mettra à disposition son expertise de terrain ainsi que ses ressources humaines et logistiques pour assurer le succès des initiatives, tandis que la BNA Bank s'engage à financer et accompagner ces actions en veillant à leur suivi et évaluation en partenariat avec les acteurs concernés.

À travers cette initiative, la BNA Bank confirme une fois de plus son rôle de banque responsable et son engagement à contribuer activement au développement durable et au renforcement de la cohésion sociale en Tunisie.