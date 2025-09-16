Congo-Kinshasa: Uélé - Les gouverneurs Mokeni et Bakomiko visitent leurs chantiers respectifs à Buta et Isiro

16 Septembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Martin Enyimo

Les provinces de Bas et Haut-Uélé sont inscrites sur la droite ligne des six axes de développement du pays conçus par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Tout commence à Buta, chef-lieu de la province du Bas-Uélé, où les gouverneurs Mike-David Mokeni et Jean Bakomiko font escale en provenance de Kinshasa où ils ont participé au deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la nation et à l'atelier des mécanismes de stabilité des institutions provinciales. Ils sont arrivés à Buta en marge du lancement des travaux de réhabilitation de la route Isiro-Poko-Dingila-Bambesa-Titule-Buta par le premier, alors que le second effectuait effectue son retour à Isiro.

L'autorité provinciale du Bas-Uélé a mis à profit la présence de son collègue du Haut-Uélé et de toutes les délégations en transit à Buta pour leur faire visiter le chantier qui va abriter le gouvernorat de province. De l'aéroport de Zega jusqu'à ce chantier, les travaux de modernisation de la voirie urbaine de Buta sont perceptibles et ont suscité l'admiration de la délégation, émerveillée par la grandeur et la qualité du bâtiment. Il s'agit d'un futur bâtiment VIP impressionnant qui abritera les bureaux et antichambres du gouverneur et du vice-gouverneur, ainsi que les services intervenant dans la bonne marche de la province du Bas-Uélé.

Après Buta, le cap a été mis sur Isiro où l'aéroport national Matari grouille de monde. Un accueil délirant a été réservé à la délégation par la population du chef-lieu du Haut-Uélé. Un enthousiasme qui a traduit l'harmonie entre le peuple et ses dirigeants. La délégation a visité la voirie urbaine d'Isiro en pleine métamorphose. Des engins, visibles sur l'axe allant du rond-point Shamukwale jusqu'au gouvernorat, couvrent la chaussée de bitume.

Mike-David Mokeni a félicité lui-aussi son collègue pour la qualité des travaux. Une occasion pour le gouverneur du Haut-Uélé de jeter des fleurs au président de la République, Félix- Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa volonté à revaloriser la Grande Orientale restée dans les oubliettes depuis des lustres.

