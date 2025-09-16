Depuis le 5 septembre à Kinshasa, l'Inspection générale du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté (EDU-NC) a réceptionné de son fournisseur des bulletins scolaires cartonnés pour l'année scolaire 2024-2025.

Les écoles des provinces éducationnelles de la capitale et du Kongo central ont été les premières à être servies, avant l'acheminement de ces pièces scolaires au Cabinda et à Luanda, en Angola, ainsi que dans d'autres coins du pays. Ayant réceptionné son lot de ces pièces scolaires, la province éducationnelle de Lukunga, à Kinshasa, les a distribuées aux écoles en vue de la transcription des points des évaluations scolaires, avant de les remettre aux élèves et aux parents.

Le 12 septembre, l'inspecteur principal provincial (IPP) de la province éducationnelle de Lukunga, Vital Lumbala Kadiata, accompagné de l'inspectrice chef de pool (Inspool) Mujinga de Ngaliema 3 et l'Inspool secondaire Gilbert Ntomoso Madiela de Mont Ngafula 3, est descendu sur le terrain, en itinérance de vérification du travail de distribution effectué dans les pools de Ngaliema 3 et de Mont Ngafula 3, notamment la remise officielle des bulletins scolaires cartonnés.

"Nous sommes venus juste voir comment on est en train de vous remettre les bulletins de l'année 2024-2025. Nous avions remis des bulletins aux inspecteurs chefs de pools, et nous sommes venus nous rendre compte de l'effectivité de leur remise aux élèves" , a indiqué l'IPP Vital Lumbala Kadiata lors de sa visite au complexe scolaire Ndwenga, situé au quartier Delvaux, dans la commune de Ngaliema où il a débuté son Itinérance. Des bulletins cartonnés ont été remis symboliquement aux élèves à cette occasion.

Ensuite, il s'est rendu au collège Samuel-Levi vers l'UPN où la même cérémonie de remise symbolique des bulletins aux élèves de la maternelle, du primaire et du cycle terminal de l'éducation de base (7 et 8e année) a été organisée. "Nous sommes venus concrétiser le fait que les bulletins parviennent aux élèves et aux parents" , a laissé entendre l'IPP de la province éducationnelle de Lukunga. Président du comité des parents d'élèves du collège Samuel-Levi de Ngaliema, Me Steve Kanyakogote a exprimé sa satisfaction quant à la remise des bulletins aux élèves.

"Comme dit le dicton, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par paraître. Et aujourd'hui, les bulletins que nous avons tant attendus ont été rendus disponibles par le ministère. Nous sommes dans la joie et remercions les autorités qui ont daigné rehausser de leur présence cette cérémonie officielle de remise des bulletins. En tant que président du comité des parents d'élèves du collège Samuel-Levi, je ne peux qu'exprimer ma satisfaction et ma gratitude à l'endroit des autorités du secteur de l'enseignement", a-t-il confié.

Cérémonie répétée à Mont Ngafula 3

Au complexe scolaire Bozindo, dans le quartier CPA Lushi à Mont Ngafula 3, la même cérémonie s'est déroulée, en présence de sous-proved Buto, à la satisfaction des autorités scolaires et des élèves qui disposent désormais de leurs bulletins de l'année scolaire 2024-2025. Élève en 3e année des Sciences au complexe scolaire Bozindo, Heri Gaza a exprimé son bonheur à la fin de la cérémonie. « Aujourd'hui, nous avons enfin reçu les bulletins du primaire et du secondaire ici au complexe scolaire Bozindo.

Nous en sommes très heureux car nous pouvons effectivement mieux conserver nos points dans des bulletins en bonne et due forme. je tiens à remercier la ministre d'État, les membres de l'Inspection générale, nos directeurs et professeurs3 , a-t-il dit. M. Ntoto, un des parents d'élève, de renchérir: "Nous sommes heureux de la cérémonie d'aujourd'hui. Ce sont des bulletins que nous avions attendus depuis l'année dernière. Mieux vaut tard que jamais, dit-on, nous sommes très contents de les avoir aujourd'hui parce cela complète les dossiers de nos enfants. En tant que parents, nous sommes satisfaits d'entrer en possession des bulletins scolaires officiels de nos enfants" .

S'adressant aux responsables scolaires et aux élèves, l'IPP Lumbala a affirmé : "Nous avons reçu les bulletins, et les avons donnés aux responsables des pools. Eux-aussi, en collaboration avec les sous-proveds, les ont remis aux écoles. Je suis venu pour palper du doigt comment on va remettre les bulletins aux élèves et aux parents" . Il a ensuite exhorté les parents de veiller à ce que les enfants suivent bien les cours en amont, car, en aval, la correction de l'Examen d'Etat est désormais automatisée et numérisée. "Il faut proclamer les élèves de la première à la quatrième période au rassemblement afin de connaître leurs performances. C'est une instruction" , a-t-il lâché.

Les réformes dans le secteur éducatif saluées au lycée Liziba

L'IPP Lumbala a également visité le lycée Liziba, où il a assisté à la remise symbolique des bulletins aux élèves filles. L'une d'entre elles a remercié la ministre d'Etat, Raïssa Malu, pour les réformes mises en place dans le secteur éducatif, avec la rapidité dans le processus de correction des items de l'Examen d'État, tout en exprimant la préoccupation de la délivrance des autres pièces scolaires telles le certificat d'études primaires. « Nous sommes contents de venir concrétiser la remise des bulletins 2024-2025 au lycée Liziba. Les autres pièces scolaires sont en cours d'élaboration. L'inquiétude est ainsi écartée" , a assuré l'IPP Vital Lumbala Kadiata.

Après Ngaliema 3 et Mont Ngafula 3, il a pris la direction de Gombe pour clôturer sa tournée en assistant à la remise des bulletins cartonnés aux élèves de l'Institut de la Gombe. "Les bulletins sont là, il n'y a pas de souci, je suis venu constater l'effectivité de leur remise. Je demande aux élèves finalistes de l'Examen d'Etat de travailler dur. Je félicite les enseignants pour le travail abattu de la transcription des points dans les bulletins cartonnés dans un laps de temps" , a-t-il affirmé, concluant ainsi sa tournée avant d'entreprendre d'autres descentes sur le terrain dans un avenir proche.