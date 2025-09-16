Congo-Kinshasa: 7e édition du Salon Congo na Paris 2025 - Des ponts à créer entre le pays et sa diaspora

Pour sa septième édition intitulée "Tonga mboka" qui se déroulera les 27 et 28 septembre à l'Espace Charenton à Paris, en France, les organisateurs donnent rendez-vous à la diaspora africaine et ses amis.

Le forum socio-économique et culturel se présente comme un catalyseur pour le Congo démocratique de demain alliant forum, culture et sa diaspora. Il permettra d'examiner les rôles de la diaspora et de l'Europe dans la transformation de la République démocratique du Congo (RDC).

Les discussions porteront sur les industries créatives identifiées comme leviers de croissance et d'inclusion. Il sera question de passer en revue également les investissements étrangers et les coopérations bilatérales nécessaires pour accompagner l'essor économique.

À Kinshasa, les organisateurs prévoient de mettre l'accent sur la valorisation des talents locaux et la richesse du patrimoine national, positionnant la capitale comme moteur de la renaissance africaine. La ville de Kolwezi, quant à elle, illustrera le potentiel régional. En choisissant le nom Tonga mboka, qui signifie littéralement « construire le pays », l'association affirme sa volonté de créer un catalyseur de transformation, reliant diaspora, acteurs institutionnels et secteur privé. Charlotte Kalala, présidente de Congo na Paris, résume cette approche en affirmant : « Créer des ponts entre le Congo, la diaspora et les amis du Congo ».

À propos de Congo na Paris

La programmation combine tables rondes, projections et ateliers à Paris, tout en intégrant des espaces dédiés à la littérature, à la jeunesse et au sport. Le festival pop culture et le gala de clôture permettront de mettre en avant la vitalité artistique et créative du pays, renforçant ainsi la dimension culturelle et sociale du salon.

L'événement repose sur trois axes stratégiques. La citoyenneté, en encourageant la diversité, le vivre-ensemble et l'engagement des jeunes dans des projets sociaux et culturels. L'éducation, en favorisant la transmission intergénérationnelle du patrimoine et de l'histoire, et en apportant un volet social ainsi que culturel complémentaire à l'enseignement traditionnel. Enfin, la solidarité et le partage, en créant des ponts entre le Nord et le Sud, et en valorisant les traditions africaines et leur richesse.

Depuis sa création en 2017, Congo na Paris s'est imposé comme un rendez-vous incontournable de la diaspora congolaise en Europe. Avec plus de 185 000 visiteurs cumulés sur six éditions et une communauté internationale active, l'association est devenue une plateforme reconnue pour explorer les opportunités économiques et culturelles offertes par le pays, tout en consolidant sa visibilité et son influence.

Au-delà des chiffres, la force de Congo na Paris réside dans sa capacité à fédérer une équipe plurielle et engagée, capable de conjuguer expertise et vision stratégique. Avec Tonga mboka, l'édition 2025 se positionne comme un véritable mouvement, un catalyseur de changement, destiné à redéfinir la manière dont le Congo est perçu et valorisé à l'échelle mondiale, alliant culture, économie et relations internationales dans un projet de transformation durable.