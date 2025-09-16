Congo-Kinshasa: Que gagne le peuple ?

Le colon belge a légué à l'Etat congolais, un pays émergeant. 35 ans plus tard, le Zaïre de Mobutu s'est retrouvé au piédestal des pays pauvres et les plus endettés. Au bout de quelques temps de règne, le défunt Maréchal a caracolé dans le hit des dictateurs africains les plus riches dont la fortune était évaluée en termes des milliards de dollars. Il est mort prédisant : « Après moi, c'est le déluge ».

C'est qui arriva malheureusement, le pays tout entier sombra dans l'abime après la destruction du tissu économique par les pillages. Le peuple s'est appauvri au point d'encenser la colonisation plutôt que l'indépendance avec Mobutu.

Mzee arriva avec l'avènement de l'AFDL. Le temps de pouvoir organiser le pays avec sa pensée de gauche, il meurt dans un coup d'Etat. Mais, le peuple avait senti un début de changement surtout dans les mentalités. Joseph Kabila succéda à son père annonçant des jours meilleurs pour les Congolais.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

18 après, c'est l'avènement de Félix Tshisekedi qui a hérité du slogan de son défunt père « le peuple d'abord ». Le premier quinquennat du fils du lider maximo n'aura pas été fameux. La corruption va gangrener le système au pont que personne ne sera arrêté. Les 100 premiers jours du nouveau Chef de l'Etat aura été marqué par des détournements éhontés des deniers publics. Tous ceux qui avaient été arrêtés ont finalement été relâchés sans qu'un seul rond ne soit restitué au Trésor public.

C'est dans ce découragement du premier quinquennat que le peuple va accepter de lui donner une nouvelle chance qui va coïncider avec une nouvelle agression du Rwanda. A l'effort de guerre, un appel à la réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs, sera lancé. Au début rien de concret.

Les apparatchiks du régime continuaient à rouler carrosse comme si de rien n'était. Au cours d'un conseil des ministres, il sera réitéré cette cure d'amaigrissement budgétaire. Le Parlement et les assemblées provinciales seront les plus concernées. Les assemblées provinciales ont commencé à connaitre plusieurs arriérés d'impaiement d'émolument. Pendant ce temps, la CENI, faute des moyens financiers, ne saura pas achever les élections locales.

Toutefois, la pilule ne passe pas au Parlement. D'où, les remous autour de la démission du speaker de l'Assemblée nationale qu'on accuse de tous les maux. Il sied de rappeler que, contrairement aux législatures antérieures, les Députés n'ont pas bénéficié des crédits des véhicules. L'homme à abattre c'est Kamerhe à qui ils imposent la révision à la hausse de leurs émoluments et autres avantages matériels.

Dans cette guéguerre autour des matériels, c'est le peuple qui sert de tremplin à ces politiciens qui est le dindon de la farce. Que gagne le peuple dans tout ça sinon, rien du tout.