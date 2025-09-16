Sénégal: Trafic aérien au Sénégal - Repli du fret, des mouvements d'aéronefs et du nombre de passagers en juin 2025

Au mois de juin 2025, l'activité de la navigation aérienne à l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) et aux aérodromes du Sénégal a été marquée par une baisse de la quantité de fret, des mouvements d'aéronefs, ainsi que de l'effectif total des passagers, en variation mensuelle.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), le nombre de mouvements d'aéronefs est passé de 2 103 au mois de mai à 1 962 en juin 2025, soit une baisse de 6,7 %. Comparé au mois de juin 2024, où les mouvements s'élevaient à 2 304, l'agence note une baisse plus marquée de 14,8 %.

Concernant le fret, un volume de 2 845 tonnes a été enregistré au mois de juin 2025, contre 3 560 tonnes le mois précédent, traduisant ainsi une baisse de 20,1 % en variation mensuelle. En revanche, par rapport à la même période de l'année 2024 (2 791 tonnes), l'Ansd constate une légère hausse de 1,9 % en glissement annuel.

S'agissant du nombre de passagers à l'arrivée, au départ ou en transit, il est ressorti à 234 491 au mois de juin contre 239 533 en mai, soit une baisse de 2,1 % en variation mensuelle. Comparé au mois de juin 2024, où 247 748 passagers avaient été enregistrés, l'effectif affiche une baisse annuelle de 5,4 %.

Sur l'ensemble du premier semestre de 2025, l'activité aérienne au Sénégal enregistre un recul généralisé par rapport à la même période de l'année 2024. En effet, la quantité de fret chute de 16,5 %, les mouvements d'aéronefs reculent de 11,8 %, et le nombre total de passagers diminue légèrement de 0,5 %.