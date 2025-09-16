Burkina Faso: Baisse de 18% du résultat net de l'ONATEL S.A au premier semestre 2025.

Les comptes ne sont pas aux beaux fixes pour l'Office National des Télécommunications du Burkina Faso (ONATEL) S.A dont le résultat net a connu une baisse de 18% à l'issue du premier semestre 2025 par rapport au premier semestre 2024.

Selon les données OHADA communiquées par la direction de l'entreprise, le résultat net de la période sous revue s'est élevé à 7,67 milliards FCFA contre 9,33 milliards FCFA au 30 juin 2024. « Cette baisse est expliquée essentiellement par l'augmentation des coûts liés à l'énergie publique, au carburant ainsi qu'aux opérations de maintenance et d'entretien des sites dans les zones à défis sécuritaire », avancent les responsables de l'ONATEL.

En revanche, le chiffre d'affaires a enregistré une hausse de 4%, s'établissant à 73,8 milliards FCFA contre 70,9 milliards FCFA au premier semestre 2024. Selon toujours les dirigeants de la société de télécommunications, cette croissance est portée par les revenus générés par le mobile prépayé, le très haut débit-FTTH et le mobile money.

Ils estiment par ailleurs que la poursuite de la dynamique d'amélioration, portée par le déploiement d'équipements innovant de dernière génération, a permis de proposer aux clients des offres toujours plus adaptées à leur besoin de communication et en connectivité.

« Grâce à ces avancées technologiques, ONATEL a enregistré des performances opérationnelles soldes, avec une base clients dépassant les 12,34 millions de clients à fin juin 2025, en croissance annuelle de 3,4% », se félicitent-ils. Le parc mobile prépayé a progressé de 3,3% alors que le très haut débit-FTTH a connu une forte hausse de 80,7% et le mobile money en augmentation de 2,9%.

Concernant le résultat d'exploitation, il a enregistré une baisse de 25%, passant de 16,034 milliards FCFA au 30 juin 2024 à 12,109 milliards FCFA un an plus tard. La même tendance baissière est notée au niveau du résultat des activités ordinaires qui se situe à 10,453 milliards FCFA contre 14,860 milliards FCFA au premier semestre 2024 (-30%).

« ONATEL SA compte poursuivre son programme d'investissements, notamment l'extension et la modernisation du réseau, l'accélération du déploiement de la fibre optique et la réalisation de son projet de desserte des zones rurales enclavées à travers son programme des sites ruraux », ont souligné les responsables de l'entreprise de télécommunications.

Ils ajoutent que ces investissements contribueront certainement à plus de recrutement de clients, l'amélioration de la qualité du service et celles des usages mobiles, FTTH ainsi que des autres services proposés à la clientèle.