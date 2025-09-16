Tunisie: Les prix à la consommation augmentent de 0,3% au mois d'aout 2025.

Au mois d'aout 2025, les prix à la consommation en Tunisie ont augmenté de 0,3% par rapport au mois de juillet 2025, selon l'Institut National de la Statistique de ce pays maghrébin.

« Cette augmentation est principalement attribuée à la hausse des prix de l'alimentation de 1,5% et des prix du groupe service éducation de 1%. », explique l'INS dans son Indice des prix à la consommation. En revanche, les prix des produits d'habillement se sont repliés de 4,6% en raison des soldes d'été.

S'agissant de la hausse des prix des produits alimentaires, elle fait suite à celle des prix des volailles de 7,7%, des oeufs de 7,2%, des légumes frais de 1,9%, des poissons frais de 1,9%, des viandes bovines de 1,2% et des fruits frais de 1,1%.

Pour ce qui est de la hausse des prix des produits et services d'enseignement, l'INS note qu'elle s'explique principalement par l'augmentation des prix des services de l'éducation préélémentaire et primaire de 1,8% et des fournitures scolaires de 1,3%.

Concernant la baisse de 4,6% des prix des produits d'habillement, elle est intervenue en raison du début de la saison des soldes d'été. En effet, signale l'INS, les prix des articles d'habillement baissent de 4,7% et ceux des chaussures de 5,4%.