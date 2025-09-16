Madagascar: Sénatoriales du 11 décembre - La caution électorale passe de 15 à 60 millions d'ariary

La caution pour les sénatoriales passe de 15 à 60 millions d'ariary. Une décision contestée, perçue comme un frein à la pluralité et à l'équité du scrutin prévu le 11 décembre.

Le gouvernement a tranché. La caution exigée pour les élections sénatoriales du 11 décembre prochain passe de 15 à 60 millions d'ariary. Une décision entérinée lors du Conseil du gouvernement du 9 septembre, et annoncée par la ministre de la Communication et de la Culture et non moins porte-parole du gouvernement, Volamiranty Donna Mara, hier, à Anosy.

« Cette somme s'appliquera par liste de candidature », a-t-elle précisé. Un seuil qui risque d'écarter de la compétition bon nombre de partis et d'associations politiques, surtout en dehors des grandes formations disposant de moyens conséquents. En 2020, la caution de 15 millions d'ariary avait déjà été jugée dissuasive par plusieurs acteurs. Cette nouvelle hausse, équivalente à une multiplication par quatre, suscite d'ores et déjà des interrogations sur l'équité et l'ouverture du scrutin.

Démocratie

Officiellement, le gouvernement justifie cette révision par la volonté de « responsabiliser » les candidats et de réduire les candidatures fantaisistes. Mais dans un contexte où la majorité présidentielle cherche à consolider ses positions au sein d'un Sénat de plus en plus stratégique, certains y voient une manoeuvre pour verrouiller l'accès à la Chambre Haute.

Des observateurs voient en cette décision un moyen pour le régime de museler davantage la démocratie. En tout cas, depuis ces derniers temps, les élections deviennent une « question de sous ». De « gros sous ». Une situation considérée par des analystes comme une anomalie démocratique en privant la candidature des moins fortunés.

Collège électoral

En tout cas, le dépôt des candidatures est fixé du 9 au 23 octobre. La campagne électorale se déroulera du 19 novembre au 9 décembre, tandis que la publication de la liste définitive des candidats par la CENI est attendue aux alentours du 12 novembre. Comme en 2020, le collège électoral sera exclusivement composé de maires et de conseillers municipaux en exercice, accentuant davantage la dimension politique et territoriale du scrutin.

À mesure que la date approche, la configuration de cette élection sénatoriale laisse entrevoir une compétition dominée par l'actuelle majorité. Outre l'opposition qui reste réticente par rapport à sa participation à cette échéance, seul le parti FIVOI du député d'Arivonimamo, Antoine Rajerison, a déjà montré sa volonté de faire face à la plateforme soutenant le président Rajoelina. Un test de plus pour la démocratie locale, déjà fragilisée par des enjeux de représentativité.