Madagascar: Transparency International Madagascar - Appel à une mobilisation citoyenne pour une démocratie vivante

16 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Rija R.

À l'occasion de la Journée internationale de la démocratie célébrée hier 15 septembre, Transparency International Initiative Madagascar (TI-MG) a rappelé que la démocratie ne saurait se réduire aux seuls rendez-vous électoraux. L'organisation insiste sur la participation active des citoyens à la construction du bien commun, condition indispensable pour que la démocratie respire et demeure vivante.

« La démocratie n'est pas et n'a jamais été limitée aux élections. C'est participer, chacun à sa manière, à la construction du bien commun : débattre, s'informer, surveiller le pouvoir, défendre ses droits et agir ensemble », souligne TI-MG. L'organisation met en garde contre une démocratie passive où les citoyens restent spectateurs, insistant sur la nécessité d'une implication constante et concrète.

TI-MG appelle les citoyens à transformer leur indignation en action. « S'indigner en ligne ne suffit pas. Il faut unir nos voix et occuper l'espace qui nous appartient, parce que, quoi qu'il arrive, le pouvoir revient toujours au peuple », déclare l'organisation. Elle invite chacun à faire entendre sa voix ce 15 septembre, en affirmant que « la démocratie n'est pas un décor » mais qu'elle prend vie lorsque les citoyens s'expriment et agissent.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans le cadre de cette mobilisation, Transparency International Initiative Madagascar encourage la population à porter du noir, symbole d'une démocratie en deuil mais également signe de la volonté collective de la défendre. « Où que vous soyez, participez à cette démonstration civique pour rappeler que justice et liberté ne sont pas négociables », exhorte l'organisation.

TI-MG appelle à rompre avec l'immobilisme et à affirmer une détermination commune. « Ne restons pas spectateurs, ne laissons pas l'immobilisme nous étouffer. Montrons que notre indignation est réelle et que nous sommes prêts à nous lever », conclut la déclaration.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.