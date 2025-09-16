À l'occasion de la Journée internationale de la démocratie célébrée hier 15 septembre, Transparency International Initiative Madagascar (TI-MG) a rappelé que la démocratie ne saurait se réduire aux seuls rendez-vous électoraux. L'organisation insiste sur la participation active des citoyens à la construction du bien commun, condition indispensable pour que la démocratie respire et demeure vivante.

« La démocratie n'est pas et n'a jamais été limitée aux élections. C'est participer, chacun à sa manière, à la construction du bien commun : débattre, s'informer, surveiller le pouvoir, défendre ses droits et agir ensemble », souligne TI-MG. L'organisation met en garde contre une démocratie passive où les citoyens restent spectateurs, insistant sur la nécessité d'une implication constante et concrète.

TI-MG appelle les citoyens à transformer leur indignation en action. « S'indigner en ligne ne suffit pas. Il faut unir nos voix et occuper l'espace qui nous appartient, parce que, quoi qu'il arrive, le pouvoir revient toujours au peuple », déclare l'organisation. Elle invite chacun à faire entendre sa voix ce 15 septembre, en affirmant que « la démocratie n'est pas un décor » mais qu'elle prend vie lorsque les citoyens s'expriment et agissent.

Dans le cadre de cette mobilisation, Transparency International Initiative Madagascar encourage la population à porter du noir, symbole d'une démocratie en deuil mais également signe de la volonté collective de la défendre. « Où que vous soyez, participez à cette démonstration civique pour rappeler que justice et liberté ne sont pas négociables », exhorte l'organisation.

TI-MG appelle à rompre avec l'immobilisme et à affirmer une détermination commune. « Ne restons pas spectateurs, ne laissons pas l'immobilisme nous étouffer. Montrons que notre indignation est réelle et que nous sommes prêts à nous lever », conclut la déclaration.