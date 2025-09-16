Madagascar: Hery Rasoamaromaka - « La souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir » »

16 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Préoccupations

Le gouverneur de la Région Analamanga et non moins secrétaire national du TGV pour Antananarivo, Hery Rasoamaromaka, a tenu un point de presse hier à Ambohidahy, afin de s'exprimer sur la situation politique actuelle. Selon lui, les débats qui agitent le pays ne doivent pas occulter les véritables préoccupations des citoyens. « La politique ne doit pas se transformer en persécution », a-t-il affirmé. Dénonçant les intimidations dont certains responsables gouvernementaux font l'objet. Il a rappelé que la division entre partisans et adversaires ne profite à personne et que le rôle des dirigeants est de proposer des solutions concrètes.

Constitution

Concernant les accusations portées contre le président Andry Rajoelina, « Ragova » de renvoyer à l'article 5 de la Constitution qui dispose que « la souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l'exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect, ou par la voie du référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Priorités nationales

Il a également insisté sur le rôle des responsables du TGV, qui consiste à oeuvrer pour la stabilité du pays. Il a précisé que ce n'est pas le moment d'alimenter des polémiques mais plutôt de trouver des solutions constructives. Concernant les priorités nationales, Hery Rasoamaromaka estime que « l'électricité, l'eau, les routes, l'agriculture, la santé et l'élevage constituent les besoins urgents du pays ».

Débats d'idées

Le gouverneur fustige ceux qui se complaisent dans les attaques sans proposer de solutions concrètes. Et de faire remarquer que parmi ceux qui critiquent, beaucoup sont d'anciens dirigeants qui devraient plutôt aider à résoudre les problèmes du peuple. « Quelles solutions proposeraient-ils s'ils revenaient au pouvoir ? », demande-t-il. Le gouverneur d'Analamanga dénonce « les menaces et intimidations ». À son avis, « les débats d'idées doivent prévaloir et non la peur ou la division ». Pour sa part, Hery Rasoamaromaka s'engage à accompagner le gouvernement dans sa mission et que les politiciens doivent également assumer la leur. « C'est le peuple qui tranche par la voie démocratique ».

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.