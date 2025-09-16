Madagascar: Hery Rasoamaromaka - « La souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir » »

Préoccupations

Le gouverneur de la Région Analamanga et non moins secrétaire national du TGV pour Antananarivo, Hery Rasoamaromaka, a tenu un point de presse hier à Ambohidahy, afin de s'exprimer sur la situation politique actuelle. Selon lui, les débats qui agitent le pays ne doivent pas occulter les véritables préoccupations des citoyens. « La politique ne doit pas se transformer en persécution », a-t-il affirmé. Dénonçant les intimidations dont certains responsables gouvernementaux font l'objet. Il a rappelé que la division entre partisans et adversaires ne profite à personne et que le rôle des dirigeants est de proposer des solutions concrètes.

Constitution

Concernant les accusations portées contre le président Andry Rajoelina, « Ragova » de renvoyer à l'article 5 de la Constitution qui dispose que « la souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l'exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect, ou par la voie du référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Priorités nationales

Il a également insisté sur le rôle des responsables du TGV, qui consiste à oeuvrer pour la stabilité du pays. Il a précisé que ce n'est pas le moment d'alimenter des polémiques mais plutôt de trouver des solutions constructives. Concernant les priorités nationales, Hery Rasoamaromaka estime que « l'électricité, l'eau, les routes, l'agriculture, la santé et l'élevage constituent les besoins urgents du pays ».

Débats d'idées

Le gouverneur fustige ceux qui se complaisent dans les attaques sans proposer de solutions concrètes. Et de faire remarquer que parmi ceux qui critiquent, beaucoup sont d'anciens dirigeants qui devraient plutôt aider à résoudre les problèmes du peuple. « Quelles solutions proposeraient-ils s'ils revenaient au pouvoir ? », demande-t-il. Le gouverneur d'Analamanga dénonce « les menaces et intimidations ». À son avis, « les débats d'idées doivent prévaloir et non la peur ou la division ». Pour sa part, Hery Rasoamaromaka s'engage à accompagner le gouvernement dans sa mission et que les politiciens doivent également assumer la leur. « C'est le peuple qui tranche par la voie démocratique ».