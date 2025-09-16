Madagascar: Antsohihy - 50 porcs périssent et des familles sinistrées dans un incendie

Un incendie d'une rare violence a ravagé une partie du secteur d'Ambodimadiro, dans la ville d'Antsohihy, ce dimanche 14 septembre. Déclaré aux alentours de 17h, le feu est parti d'une ferme porcine avant de se propager rapidement aux habitations voisines. Le bilan est lourd, bien qu'aucune perte en vie humaine ne soit à déplorer.

Le sinistre a détruit deux fermes porcines et sept habitations, dont deux en dur en cours de construction et cinq en terre à toiture de paille. Les flammes, attisées par un vent violent, ont tout emporté sur leur passage. Environ 50 porcs ont péri dans l'incendie, et près de 70% des biens domestiques ont été réduits en cendres.

Manque de moyens

Selon les témoignages des habitants, l'incendie a pris naissance dans la ferme située à l'ouest de ces habitations, près des rizières, une zone fortement exposée au vent, avant de se propager vers l'est dans les maisons proches. Personne n'a remarqué le départ du feu et, au moment de sa constatation, celui-ci était déjà incontrôlable.

Les riverains ont tenté de l'éteindre à l'aide de moyens de fortune, notamment des branches d'arbres. Cependant, le manque d'eau et de matériel adapté a rendu la tâche particulièrement difficile. Ce n'est qu'après une heure d'efforts acharnés que la population est parvenue à maîtriser les flammes.

Les biens épargnés ont été mis en sécurité chez les proches des victimes. Ces dernières, ayant tout perdu, comptent déposer une plainte. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de ce drame.