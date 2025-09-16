Madagascar: Ambatofotsy-Vakinankaratra - Un jeune homme meurt enseveli par un éboulement

Un tragique accident est survenu ce samedi 13 septembre aux environs de 6 heures du matin dans le fokontany d'Ambatofotsy, commune rurale de Vinany, district de Mandoto. Un jeune homme a perdu la vie après avoir été enseveli par un éboulement de terre blanche.

Un glissement de terrain fatal

La victime et deux de ses compagnons se trouvaient sur un site d'extraction de terre blanche, utilisée pour enduire les maisons. Soudain, un glissement de terrain a enseveli l'un d'eux. Les deux autres hommes ont immédiatement donné l'alerte auprès des habitants d'Ambatofotsy. Malgré l'intervention rapide des villageois qui ont réussi à le dégager et à le transporter au centre de santé le plus proche, le jeune homme, âgé de 22 ans, n'a pas survécu à ses blessures.

Immédiatement alertée, la gendarmerie locale s'est rendue sur les lieux pour constater les faits. Après l'examen du corps par un médecin et les gendarmes, la dépouille a été remise à la famille. Une enquête a été ouverte et est menée par le poste de la gendarmerie d'Ankazomiriotra pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.