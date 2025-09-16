Madagascar: 67 Ha Sud - Deux corps sans vie découverts dans un restaurant fermé

Les corps sans vie d'un homme et d'une femme, gérants d'un établissement de cuisine chinoise, ont été découverts le lundi 15 septembre dans l'enceinte de leur commerce aux 67 Ha Sud. L'établissement était fermé depuis plusieurs jours. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de leur décès.

Selon les premières estimations, les faits se seraient déroulés lundi dernier vers 12h30, au sein du restaurant situé dans le quartier des 67 Ha Sud. Une habitante du quartier d'Ambohimanarina, inquiète de ne plus avoir de nouvelles de ses amies, gérantes de l'établissement, et constatant que le restaurant était fermé depuis le jeudi 11 septembre, a alerté le commissariat du VIIe arrondissement.

Sur réquisition du ministère public, les forces de l'ordre, accompagnées du président du fokontany, se sont rendues sur les lieux pour procéder à l'ouverture des portes du commerce. À l'intérieur, les autorités ont découvert les corps de deux individus, un homme et une femme, allongés sur un lit. Les victimes ont été formellement identifiées comme étant les gérants et propriétaires des lieux. Aucun élément précis concernant les circonstances de leur décès n'a été communiqué dans l'immédiat.

Dès la découverte, le périmètre a été immédiatement sécurisé par les éléments de la Compagnie de Sécurité Publique du VIIe arrondissement (CSP7), afin de préserver les indices et permettre le travail des enquêteurs. Les services de la police criminelle ont été avisés. Une enquête approfondie est désormais en cours sous leur direction pour établir les causes exactes de la mort et déterminer les circonstances de ce drame.

La cité des 67 Ha a été le théâtre de plusieurs crimes ces derniers temps. La mort d'une adolescente et d'une fillette dans le quartier, il y a deux mois, avait déjà suscité de vives réactions. Cet endroit reste pourtant très peuplé et animé, de jour comme de nuit, dans la capitale.