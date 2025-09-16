Madagascar: Nosy-Be - Un modèle de réussite touristique grâce à une stratégie de promotion efficace

Nosy-Be s'impose comme la vitrine internationale du tourisme malgache. Forte de ses atouts naturels et de la campagne de promotion lancée par l'ORTNB, l'île connaît un essor remarquable illustré par une hausse significative du nombre de touristes.

« We are Nosy-Be ». Tel est le nom de la campagne internationale lancée par l'Office régionale du tourisme de Nosy-Be (ORTNB). Une vidéo de promotion a été présentée aux médias et aux partenaires, vendredi dernier au Radisson Blu Waterfront, en présence du ministre du Tourisme. Selon Elisabetta Gravellino, présidente de l'ORTNB, l'attrait de Nosy-Be repose avant tout sur son patrimoine naturel exceptionnel. La réserve de Lokobe, sanctuaire de biodiversité préservée, témoigne de l'engagement de l'île en faveur de la conservation. À proximité, le Mont Passot et ses six lacs volcaniques colorés offrent des panoramas inoubliables.

L'archipel environnant complète cette richesse avec des sites emblématiques comme Nosy Komba, Nosy Tanikely, Nosy Iranja, Nosy Mitsio, Nosy Sakatia ou encore Nosy Faly, autant de destinations prisées pour leur authenticité et la variété des expériences qu'elles proposent. Cette diversité s'accompagne d'une offre hôtelière en constante amélioration. Environ 7 000 chambres réparties dans 240 établissements formels accueillent les visiteurs, avec une gamme de prix allant de 20 à 200 euros la nuitée. Parallèlement, en partenariat avec le Ministère du Tourisme, l'ORTNB mène des actions de régulation pour encadrer les hébergements non officiels, renforcer la sécurité des visiteurs et préserver la réputation de l'île comme destination fiable.

Connectivité en expansion

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La relance du trafic aérien a largement contribué à la progression de la fréquentation touristique. En 2024, l'aéroport de Nosy-Be a accueilli 233 000 passagers, soit une hausse de 13 % par rapport à 2023. Le taux d'occupation des vols atteint en moyenne 78 %, avec des pointes allant jusqu'à 95 % sur certaines lignes. L'île est désormais reliée directement à 10 destinations internationales et régionales, dont 12 vols hebdomadaires vers La Réunion et Mayotte. Cependant, le marché européen demeure prépondérant, avec une croissance de 24 % en 2024.

L'Italie représente 44 % des arrivées, suivie de la France avec 31 %, confirmant le rôle moteur de l'Europe dans la fréquentation de l'île. Pour accompagner cette dynamique, un investissement de 85 millions d'euros est programmé afin de doubler la capacité de l'aéroport Fascène d'ici 2027. L'infrastructure pourra alors accueillir jusqu'à 600 000 passagers annuels, offrant à Nosy-Be de nouvelles perspectives de croissance.

Digitalisation

Au-delà de ses infrastructures, Nosy-Be s'est dotée d'un écosystème numérique performant pour promouvoir sa destination. Selon l'ORTNB, le site officiel destination-nosybe.com enregistre 800 000 visiteurs uniques par mois. Le déploiement de wifi gratuit sur quatre sites stratégiques - dont le Parc national de Tanikely, le Mont Passot et l'aéroport - renforce également l'expérience des touristes sur place.Certes, les résultats sont probants. Le sentiment positif exprimé à l'égard de Nosy-Be atteint 81 %, avec plus de 600 000 mentions mensuelles sur les réseaux sociaux.

Le Net Promoter Score de la destination est désormais à 62, proche de l'objectif fixé à 70. Selon l'Office, chaque ariary investi dans les campagnes digitales génère 3,8 ariary pour le tourisme, preuve de l'efficacité de cette stratégie.A noter que la campagne « We are Nosy-Be » comprend la diffusion d'une vidéo promotionnelle sur Netflix, National Geographic et d'autres grandes plateformes médiatiques afin d'accroître la notoriété de l'île auprès d'un public mondial.

Stratégie collective

Selon Elisabetta Gravellino, présidente de l'ORTNB, le choix des salons et événements internationaux est désormais effectué de manière sélective, afin de cibler les marchés les plus porteurs. Cette approche sélective s'accompagne d'une collaboration étroite avec l'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM), la Confédération du tourisme de Madagascar (CTM), les compagnies aériennes et le Ministère de tutelle.Lors du lancement de la campagne, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane DEWA a noté que 160 000 visiteurs ont déjà été enregistrés à Nosy-Be cette année, ce qui confirme une croissance annuelle de l'ordre de 25 à 30 %.

« À l'échelle nationale, la fréquentation touristique - locale et internationale - a progressé en moyenne de 30 %, l'Europe restant le principal marché émetteur. De nouveaux projets visent à élargir l'offre, avec la réhabilitation ou l'extension de dix aéroports régionaux, dont ceux de Fort-Dauphin, Toliara, Morondava, Toamasina et Antsiranana, en partenariat avec la Banque mondiale », a-t-elle annoncé.

Modèle

L'essor de Nosy-Be se confirme par l'évolution d'indicateurs quantitatifs, selon la présentation au Radisson Blu. Mais les autorités et les opérateurs s'attachent également à concilier développement touristique et préservation de l'environnement, afin de bâtir un modèle de tourisme responsable qui valorise les atouts naturels et culturels de l'île tout en créant des retombées économiques durables pour les communautés locales.

Avec des infrastructures modernisées, une connectivité renforcée et une stratégie digitale efficace, Nosy-Be se positionne désormais comme un acteur incontournable du tourisme dans la région Océan Indien. Les perspectives de croissance pour les années à venir confirment que la « Perle de l'océan Indien » est en passe de devenir une référence internationale en matière de destination durable et attractive.