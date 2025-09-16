Madagascar: Projet Ma Honko - 90 lampadaires solaires remis et installés dans la région Sofia

Et de deux. Après la région Boeny, c'est la SOFIA qui vient de bénéficier de la dotation de lampadaires solaires de la part de Bôndy, initiateur du projet de restauration de mangroves, Ma Honko.

La remise officielle de 90 lampadaires a eu lieu dans les locaux de la région lors d'une cérémonie qui a été honorée de la présence du gouverneur de la région, le Général de division Lylison René de Roland

Importance

Une aubaine en tout cas pour les 10 communes d'intervention du projet dans les 3 districts de la région. Il s'agit, en l'occurrence d'Ambodimandresy, d'Ambodimadiro, d'Ankerika, d'Antsohihy, d'Analalava de Befotaka Nord, d'Ambarijeby Sud, Antonibe de Port Bergé de Tsiningia, et de Tsinjomitondraka. Un peu moins d'une dizaine de lampadaires, en somme pour un éclairage public efficace, notamment dans le domaine sécuritaire. Le Gouverneur n'a pas manqué de reconnaître l'importance de ces infrastructures.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« C'est une dotation d'envergure et nous remercions Bôndy pour l'efficacité dont elle fait preuve dans ses interventions », a-t-il déclaré, tout en incitant toutes les autorités locales, dont les maires, à travailler en partenariat avec cette entreprise. Le premier responsable de la région a également rappelé aux habitants bénéficiaires de prendre grand soin de ces infrastructures d'éclairage public. Une occasion également pour le Général de reconnaître l'importance de la restauration des mangroves détruites. « C'est pour cela que nous remercions Bôndy - initiateur du projet - qui travaille dans le respect de toutes les démarches administratives et réglementaires en vigueur. »

3 millions de plants

Un projet qui fait en tout cas ses preuves puisque depuis le début des plantations en 2023, pas moins de 500 Ha ont été restaurés dans les communes Ankerika, Antsohihy, Ambodimandresy, et Befotaka Nord, soit plus de 3 millions de plants mis en terre, avec un taux de survie tournant autour de 90%. Lemanato VOI d'Ambalarano Nord, dans la commune d'Ambodimandresy témoigne du rôle déterminant des mangroves restaurées.

« Nous reconnaissons que les mangroves de la Sofia ont souffert de nombreuses années de dégradation. Mais grâce à l'intervention de Bôndy, les mangroves repoussent et les animaux qui y vivent reviennent », a-t-il déclaré. Pour sa part, le gouverneur Lylison René de Roland n'a pas manqué d'insister sur le fait que les actes de dégradation des mangroves sont passibles de peines pénales. « Les mangroves sont vitales, aussi bien pour les populations que pour les écosystèmes et les animaux qui y vivent, et l'État ne tolérera pas car les actes de dégradation illicites de ces plantations sont pénalement répréhensibles », a-t-il ajouté.

Partenariat

Il a également souhaité le renforcement du partenariat avec Bôndy, qui dispose dans ses zones d'intervention, de nombreux agents de terrain. Les communautés sont ainsi invitées à fournir aux autorités des renseignements sur d'éventuels cas de coupe pour le trafic vers Nosy Be et le nord de l'île, ou de destruction des mangroves pour en faire du charbon ou du bois de construction, pour que les éléments des forces de l'ordre puissent intervenir. Pour en revenir à la dotation de lampadaires, ces dernières ont été immédiatement installées par les équipes de Bôndy, avec l'aide des représentants des communautés bénéficiaires. Et ce avec, les kits d'installation d'usage. De la lumière prête à l'emploi, en somme.