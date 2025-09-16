Madagascar: Agriculture biologique - Le pays est en bonne voie pour devenir le leader mondial

Madagascar ambitionne de devenir une référence sur la scène internationale en matière de promotion de l'agriculture biologique d'ici quelques années.

Cet objectif ambitieux s'appuie sur l'énorme potentiel en terres arables dont dispose la Grande île ainsi que sur la volonté politique de l'État de promouvoir la production d'intrants agricoles organiques sur le territoire national. Ce défi a été lancé officiellement lors du déplacement du Président de la République accompagné des opérateurs économiques malgaches et des autorités malgaches à Dubaï au mois de mai.

Pour y parvenir, une stratégie rigoureuse a été mise en place par les promoteurs de ce projet. Elle vise à garantir que tous les produits agricoles même ceux destinés au marché intérieur respectent les normes et les exigences internationales. Une démarche qui permettra d'éviter toute difficulté d'accès au marché, surtout en cas de surproduction tout en renforçant la résilience des producteurs face aux aléas climatiques et économiques mondiaux. En misant sur la qualité et le respect des standards internationaux, Madagascar trace sa route pour devenir le leader mondial de l'agriculture biologique.

Autocertification

Il est à rappeler que cette initiative a été lancée dans la commune de Foulpointe située dans la région Atsinanana via un partenariat entre cette collectivité territoriale décentralisée et le groupe Faly Export. Cela s'est traduit par la mise à disposition des outils digitaux à la commune et aux paysans leaders, comme un smart TV pour vulgariser la formation à distance et des smartphones pour assurer la traçabilité numérique de tous les maillons d'une chaîne de valeur. Ce qui va garantir le suivi en temps réel de tous les maillons de la chaîne de production tout en corrigeant rapidement d'éventuelles erreurs afin de minimiser les écarts entre les prévisions de production et les réalisations sur le terrain.

En outre, la connexion Internet fournie par Starlink permet d'assurer la fluidité de la communication entre toutes les parties prenantes notamment les producteurs opérant dans des zones parfois inaccessibles. Ce n'est pas tout ! L'application mobile Holy Appli, développée par la société Ichtus basée à Paris, propose un système d'autocertification donnant aux partenaires et clients internationaux la possibilité de vérifier à tout moment l'authenticité des produits. Ce suivi digital garantit ainsi une traçabilité sans faille, essentielle pour gagner la confiance des marchés internationaux tout en renforçant la compétitivité de Madagascar.

Expédier des produits à Dubaï

Ce projet de la commune de Foulpointe a été présenté par Faly Rasamimanana, PDG du groupe Faly Export, au président de la Chambre de Commerce de Dubaï lors de son déplacement dans ce pays des Émirats arabes unis. En effet, Madagascar se prépare à expédier des produits agricoles sains tels que les grains secs, les fruits et les épices, ne contenant aucun produit chimique tout en respectant le rapport qualité-prix vers le marché émirati. Pour soutenir cette ambition, des milliers d'hectares sont déjà identifiés dans la région Alaotra Mangoro pour la mise en place des Territoires agricoles durables et des Territoires à vocation agricole biologique.

Dubaï contribue également à la préservation de la réserve naturelle d'Analalava située dans la région Atsinanana en important ces produits du terroir malgache. Dans la même foulée, plusieurs centaines de jeunes plants de cannelle ont été distribués aux communautés villageoises résidant aux alentours de cette réserve naturelle en vue de restaurer la forêt sur une superficie de 5 000 Ha tout en préservant la biodiversité. C'est le fruit de partenariat entre l'ONG ADID affiliée au groupe Faly Export et l'ONG américaine Missouri Botanical Garden. Ce projet communal contribue également à l'amélioration des sources de revenu des producteurs.

Multiplication de semences de maïs

Par ailleurs, le même groupe s'est associé au centre de recherche FOFIFA pour une multiplication à grande échelle de semences de maïs résistant au déficit hydrique et aux chenilles légionnaires. Le projet débute sur une parcelle de 5ha. L'objectif consiste à améliorer la production nationale de maïs afin de stabiliser les prix sur le marché de l'Océan Indien. En parallèle, cinq fokontany de la commune de Foulpointe ont été sélectionnés comme zones pilotes afin d'assurer la sécurité alimentaire. Ils sont encadrés par des paysans leaders récemment formés par trois experts. Ils ont reçu des semences et des engrais organiques, un pilier de développement durable, lors de formations pratiques.